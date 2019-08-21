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      Почему рейтинг Зеленского может резко упасть: ответ эксперта

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      Когда рейтинг Зеленского может резко упасть
      Когда рейтинг Зеленского может резко упасть / Getty images

      До конца 2020 года рейтинг Владимира Зеленского может упасть, а антирейтинг возрастет почти до уровня Петра Порошенко.

      Такое мнение в программе "Вот оно как" высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

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      "Рейтинг резко упадет, потому что у нас три крупнейших ожидания – это снижение тарифов, повышение пенсий, зарплат и мир с Россией. Все эти три ожидания не забудутся. Народ хочет, чтобы они осуществились, потому что поверили", – пояснил Бобыренко.

      "Соседка мечтает о 10 тысячах гривен пенсии. Я объясняю, что 11 миллионов плательщиков социальных взносов не могут прокормить 12 миллионов пенсионеров, чтобы пенсия у них была больше, чем средняя зарплата. Они говорят: "Витя, ты умный, но ты не все знаешь, а Володя – гений, он что-то знает". Вот эта вера, что "он что-то знае", приведет позже к разочарованию", – рассказал Бобыренко.

      По его словам, падение рейтинга может зависеть также от лояльности телеканалов. Если каналы будут лояльны к президенту, то процесс падения не будет таким быстрым.

      Вдруг Владимир Александрович с Игорем Валерьевичем поссорятся. Как "плюсы" будут, примеру, говорить: "ну, где же? (Подразумевает выполнение обещаний президента – 24 канал)", то они будут ускорять падение его рейтинга,
      – отметил гость студии.

      Он добавил, что одновременно команда будет пробовать новые технологии, навязывать новые смыслы, а поэтому удерживать рейтинг.

      Согласно данным ЦИК, на парламентских выборах партия "Слуга народа" прошла в Раду с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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