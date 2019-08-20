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      "95 квартал" помножив на нуль весь політикум, – Бобиренко

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      "95 квартал"
      "95 квартал" / Фото з відкритих джерел

      З перших серій серіалу "Слуга народу" було зрозуміло, що це політична технологія, а Володимир Зеленський має намір стати президентом України.

      Таку думку у програмі "Он воно як" висловив керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

      До слова: Чи об'єднається "Слуга народу" з іншими партіями

      "95 квартал" – це технологія, яка множила на нуль політикум до Зеленського починаючи з часів Ющенка. Коли "95 квартал" почав виходити на екрани, то вони на нуль множили всіх", – сказав експерт.

      За його словами, дієвою технологію XXI століття є глузування.

      Стьоб – це зброя XXI століття. Навіщо людей вибивати як Кеннеді, ви постібіться з нього, зробіть його ніким і все. Власне так вони і зробили,
      – зазначив Бобиренко.

      Він додав, ще одним методом, яким скористалась команда Зеленського під час політичної кампанії, – це звинувачення. 

      "Перше, що їм дуже класно вдавалося – це звинувачувати когось в тому, що відбувається. Якийсь час можна гратися на наслідках попередників", – пояснив гість студії.

      Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

      верховна рада
      Яка партія та скільки мандатів отримає у новообраній Раді / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      20 серпня
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      Теги: Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Верховна Рада Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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