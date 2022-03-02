Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг по состоянию на 2 марта.
Внимание Горжусь быть украинцем, такой патриотичности не видел ни у одной нации, – Кличко
98% опрошенных поддерживают деятельность Вооруженных Сил Украины, 93% поддерживают деятельность Президента Зеленского, 84% поддерживают действия местных председателей,
– говорится в сообщении Рейтинга.
К слову, героичность и решительность нашего президента отмечают по всему миру, как и профессионализм и эффективность украинской армии.
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