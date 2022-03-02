Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг станом на 2 березня.

Увага Пишаюся бути українцем, такої патріотичності не бачив у жодної нації, – Кличко

98% опитаних підтримують діяльність Збройних Сил України, 93% підтримують діяльність Президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів,

– йдеться у повідомленні Рейтингу.

До слова, героїчність та рішучість нашого президента відзначають у всьому світі, як і професійність та ефективність української армії.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!