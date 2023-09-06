Чиновница отметила на общей пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, что снова невинные люди гибнут. Она вспомнила о ракетном ударе россиян по рынку в Константиновке 6 сентября, пишет 24 Канал.

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Россия в Константиновке убила 99-летнего человека

Мэтте Фредериксен выразила искренние соболезнования из-за того, что Россия убила в Константиновке 16 мирных людей, многие ранены. Чиновница отметила, что это крает сердце.

Человек, которому было 99 лет, переживший Голодомор и Вторую мировую войну… Сегодня (6 сентября – 24 Канал) этого человека убила Россия,

– заявила премьер.

Она отметила, что все больше и больше жизней украинцев и украинок теряется каждый день, люди в стране гибнут.

Мэтте Фредериксен сказала, что она поражена людьми в Украине, их способностью продлевать жизнь, идти дальше. Она отметила сплоченность украинцев перед лицом этой жестокости.

"Говорят, что у каждой истории есть две разные стороны, но здесь только одна сторона – полностью вина России. Эти злостные нападения на детей, на женщин, использование энергетики и голода как оружия. Это крайне несправедливая война и мои мысли сейчас со всеми семьями, которые переживают ужасы войны", – отметила премьер-министр Дании.

Российский удар по Константиновке: основное