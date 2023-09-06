В эфире телемарафона спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко рассказала, что последствия удара по Константиновке "более или менее" ликвидированы. По ее словам, на месте все еще работают спасатели, но завалы уже разобрали.
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На месте удара всегда людно
Игнатченко сообщила о 16 погибших и 34 раненых. В то же время информация может уточняться, ведь люди, получившие незначительные ранения, обращаются за помощью позже.
По словам спикера Донецкой ОВА, на месте, куда попала Россия, всегда много людей.
Очень людное место в течение всего дня. Рядом административные здания. Это удар прямо в сам центр,
– сказала она.
По словам Игнатченко, пятиэтажка, расположенная рядом с рынком, повреждена, но не разрушена. До сих пор неизвестно, из какого оружия Россия произвела обстрел. Об этом сообщат впоследствии. На месте работают специалисты.
Удар по Константиновке: последние новости
- Россияне 6 сентября нанесли ракетный удар по городу Константиновке. Враг атаковал Центральный рынок посреди суток, когда многие мирные жители были в городе по своим делам.
- Около 15:20 корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что россияне цинично атаковали центр города в Константиновке в Краматорском районе Донецкой области. Как сообщили впоследствии, под ударом оказался Центральный рынок. Предварительно сообщают, что россияне нанесли ракетный удар С-300.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что россияне атаковали центр Константиновки. Он подчеркнул, когда "кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то русским, это значит закрывать глаза на реальность и полномасштабную бесчеловечность".