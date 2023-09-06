Посадовиця зазначила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, що знову невинні люди гинуть. Вона пригадала про ракетний удар росіян по ринку в Костянтинівці 6 вересня, пише 24 Канал.

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Росія в Костянтинівці вбила 99-річну людину

Метте Фредеріксен висловила щирі співчуття через те, що Росія вбила в Костянтинівці 16 мирних людей, багато людей поранені. Посадовиця відзначила, що це крає серце.

Людина, якій було 99 років, яка пережила Голодомор і Другу світову війну… Сьогодні (6 вересня – 24 Канал) цю людину вбила Росія,

– заявила прем'єрка.

Вона зауважила, що все більше й більше життів українців та українок втрачається щодня, люди в країні гинуть.

Метте Фредеріксен сказала, що вона вражена людьми в Україні, їхньою здатністю продовжувати життя, йти далі. Вона відзначила згуртованість українців перед лицем цієї жорстокості.

"Кажуть, що кожна історія має дві різні сторони, але тут лише одна сторона – повністю провина Росії. Ці злісні напади на дітей, на жінок, використання енергетики та голоду як зброї. Це вкрай несправедлива війна і мої думки зараз з усіма родинами, які переживають жахи війни", – відзначила прем'єр-міністерка Данії.

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