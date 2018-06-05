99% украинских свалок не отвечают экологическим требованиям, – Кабмин

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак признал, что в Украине до 2017 года вообще отсутствовала система управления отходами.

Об этом он заявил во время конференции "Новая политика управления отходами – основа экономики замкнутого цикла", передает пресс-центр правительства.

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Непродуманная политика управления отходами, которую мы унаследовали от Советского Союза привела к появлению тысяч свалок, 99% из которых не соответствуют современным экологическим требованиям. Все это время Украина жила без всякого понимания, что делать с отходами. За исключением редких населенных пунктов, где местная власть пыталась хотя бы попробовать ввести какие-то технологии или заимствовать опыт других стран,

– отметил Семерак.

Он также добавил, что ранее управление отходами в Украине было ориентировано на захоронение мусора. При этом отсутствовали экономические стимулы для переработки сырья и механизмы привлечения к ответственности, например, за вред, причиненный окружающей среде.

По словам министра, в настоящее время только 3% бытовых отходов перерабатывается и повторно используется, но есть определенная амбициозная цель, чтобы к 2030 году 70% таких отходов в Украине перерабатывалось или повторно использовалось.

Напомним, в 2017 году правительство приняло Национальную стратегию обращения с отходами. Этот документ определяет политику государства в переработке мусора и бытовых отходов.