В Мариуполе пройдет экологический флешмоб-митинг за право дышать чистым воздухом

В Мариуполе Донецкой области, активисты общественных организаций и жители города намерены провести 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, экологический митинг-флешмоб "#ХочуДихати за чистый воздух в Мариуполе".

Об этом сообщается на странице организаторов флешмоба в Facebook.

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Акцию планируют провести 5 июня во Всемирный день окружающей среды, на площади свободы в 18:00.

В сообщении организатора флешмоба Валерия Аверьянова объясняется, что во время митинга состоится флешмоб в медицинских масках "#ХочуДихати". Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание к экологическому положению Мариуполя. Организаторы рассчитывают заинтересовать жителей города, природоохранные организации, центральные и местные органы власти, международные экологические организации проблемой экологии и вредного воздействия на биосферу продуктов работы металлургических комбинатов.

Во время митинга пройдет самый массовый флешмоб в медицинских масках за чистый воздух в Мариуполе, в котором могут принять участие все желающие,

– написал организатор.

Во время обсуждения мероприятия общественная активистка Галина Однорог отметила, что это уже десятая попытка привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в Мариуполе.

В свою очередь председатель комиссии городского совета Мариуполя по вопросам социальной защиты, здравоохранения и экологии Максим Бородин на своей странице в Facebook поддержал акцию, и выразил надежду, что она будет проводиться с целью серьезно заняться вопросом экологии, а не для спекуляции перед выборами.

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Отмечается, что ранее Бородин предлагал снижать производство на металлургических предприятиях группы "Метинвест" и "Азовсталь" в случае неблагоприятных погодных условий с целью улучшить экологическую ситуацию в городе.

В свою очередь экологи предлагают ужесточить штрафы за нанесение ущерба экологии города.