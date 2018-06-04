У Маріуполі пройде екологічний флешмоб-мітинг за право дихати чистим повітрям

У Маріуполі Донецької області, активісти громадських організацій та жителі міста мають намір провести 5 червня, у Всесвітній день навколишнього середовища, екологічний мітинг-флешмоб "#ХочуДихати за чисте повітря в Маріуполі".

Про це повідомляється на сторінці організаторів флешмобу в Facebook.

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Акцію планують провести 5 червня у Всесвітній день навколишнього середовища, на площі свободи о 18:00.

У повідомленні організатора флешмобу Валерія Аверьянова пояснюється, що під час мітингу відбудеться флешмоб у медичних масках "#ХочуДихати". Акція проводиться для того, щоб привернути увагу до екологічного становища Маріуполя. Організатори розраховують зацікавити жителів міста, природоохоронні організації, центральні та місцеві органи влади, міжнародні екологічні організації проблемою екології та шкідливого впливу на біосферу продуктів роботи металургійних комбінатів.

Під час мітингу пройде наймасовіший флешмоб в медичних масках за чисте повітря у Маріуполі, в якому можуть прийняти участь всі бажаючі,

– написав організатор.

Під час обговорення заходу громадська активістка Галина Однорог зауважила, що це вже десята спроба привернути увагу до проблеми забруднення повітря у Маріуполі.

В свою чергу голова комісії міської ради Маріуполя з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології Максим Бородін на своїй сторінці у Facebook підтримав акцію, та висловив надію, що вона буде проводитися з метою серйозно зайнятися питанням екології, а не для спекуляції перед виборами.

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Зазначається, що раніше Бородін пропонував знижувати виробництво на металургійних підприємствах групи "Метінвест" та "Азовсталь" у випадку несприятливих погодніх умов з метою покращити екологічну ситуацію в місті.

В свою чергу екологи пропонують посилити штрафи за нанесення збитків екології міста.