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99% українських сміттєзвалищ не відповідають екологічним вимогам, – Кабмін

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У Кабміні планують до 2030 року переробляти 70% побутових відходів
У Кабміні планують до 2030 року переробляти 70% побутових відходів / sputniknewslv.com

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак визнав, що в Україні до 2017 року взагалі була відсутня система управління відходами.

Про це він заявив під час конференції "Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу", передає прес-центр уряду.

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Непродумана політика управління відходами, яку ми успадкували від радянського союзу призвела до появи тисяч сміттєзвалищ, 99% з яких не відповідають сучасним екологічним вимогам. Весь цей час Україна жила без будь-якого розуміння, що робити з відходами. За винятками поодиноких населених пунктів, де місцева влада намагалася хоча б спробувати запровадити якісь технології чи запозичити досвід інших країн,
– зауважив Семерак.

Він також додав, що раніше  управління відходами в Україні було орієнтовано на захоронення сміття. При цьому були відсутні економічні стимули для переробки вторинної сировини та механізми притягнення до відповідальності, наприклад, за шкоду, завдану довкіллю.

За словами міністра, наразі лише 3% побутових відходів переробляється та повторно використовується, але є визначена амбітна мета, щоб до 2030 року 70% таких відходів в Україні перероблялося чи повторного використовувалося.

Нагадаємо, у 2017 році уряд ухвалив Національну стратегію поводження з відходами. Цей документ визначає політику держави у переробці сміття та побутових відходів.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Екологія
Джерело: 24 канал
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