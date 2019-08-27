20:49
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      9 баллов из 12: Давидюк оценил первые 100 дней президентства Зеленского

      14 Читати новину українською

      100 дней – это мировая норма оценки любого политика. Именно столько президент Владимир Зеленский руководит нашей страной. Политолог Николай Давидюк очертил победы и поражения действующего гаранта и дал оценку его деятельности за этот непродолжительный период.

      Как сказал Давидюк в прямом эфире 24 канала, Зеленский за первые 100 дней при власти пытался ровно удерживать свою политическую линию.

      Читайте также: "Европейская Солидарность" назвала своего кандидата на пост вице-спикера

      По его мнению, не было резких перепадов, но и реальных политических достижений не было. Избирательную кампанию и отсутствие своего правительства Давидюк считает оправданиями, мол сам Зеленский и инициировал досрочные парламентские выборы.

      Если смотреть в сухом остатке, то каких-то достижений, о которых говорили, нет. Но есть определенные негативные тренды. Например, говорили, что нельзя назначать на должности своих людей. И первое, что сделали – начали раздавать должности своим людям,
      – подчеркнул политолог.

      Относительно субъективной оценки деятельности Зеленского, Николай Давидюк оценил на 9 баллов из 12. Тогда как его предшественникам – Петру Порошенко и экс-президенту Виктору Януковичу – он поставил 6 и 3 балла соответственно. Напоследок политолог заявил, что подъем в стране таки есть, но результата еще нет.

      Смотрите видео полного интервью с Николаем Давидюком:

      К слову, первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа. Избранные депутаты уже получили проект повестки дня. Во время первого заседания депутаты будут избирать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и будут формировать Кабмин.

      Больше об итогах первых 100 дней президентства Зеленского – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
      9 опасных признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать
      сегодня
      79567
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня , 20:46 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      14
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня , 20:45 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 8
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      318
      Клан Богтыревой хочет вернуть себе контроль над государственными закупками лекарств
      сегодня , 19:55 Клан Богтыревой хочет вернуть себе контроль над государственными закупками лекарств
      177
      Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      сегодня , 19:01 Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      Інна Жолобович 186
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук