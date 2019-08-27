9 баллов из 12: Давидюк оценил первые 100 дней президентства Зеленского

100 дней – это мировая норма оценки любого политика. Именно столько президент Владимир Зеленский руководит нашей страной. Политолог Николай Давидюк очертил победы и поражения действующего гаранта и дал оценку его деятельности за этот непродолжительный период.

Как сказал Давидюк в прямом эфире 24 канала, Зеленский за первые 100 дней при власти пытался ровно удерживать свою политическую линию.

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По его мнению, не было резких перепадов, но и реальных политических достижений не было. Избирательную кампанию и отсутствие своего правительства Давидюк считает оправданиями, мол сам Зеленский и инициировал досрочные парламентские выборы.

Если смотреть в сухом остатке, то каких-то достижений, о которых говорили, нет. Но есть определенные негативные тренды. Например, говорили, что нельзя назначать на должности своих людей. И первое, что сделали – начали раздавать должности своим людям,

– подчеркнул политолог.

Относительно субъективной оценки деятельности Зеленского, Николай Давидюк оценил на 9 баллов из 12. Тогда как его предшественникам – Петру Порошенко и экс-президенту Виктору Януковичу – он поставил 6 и 3 балла соответственно. Напоследок политолог заявил, что подъем в стране таки есть, но результата еще нет.

Смотрите видео полного интервью с Николаем Давидюком:

К слову, первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа. Избранные депутаты уже получили проект повестки дня. Во время первого заседания депутаты будут избирать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и будут формировать Кабмин.

Больше об итогах первых 100 дней президентства Зеленского – читайте в материале 24 канала.