9 балів з 12: Давидюк оцінив перші 100 днів президентства Зеленського

100 днів – це світова норма оцінки будь-якого політика. Саме стільки президент Володимир Зеленський керує нашою країною. Політолог Микола Давидюк окреслив перемоги та поразки чинного гаранта та дав оцінку його діяльності за цей нетривалий період.

Як сказав Давидюк у прямому ефірі 24 каналу, Зеленський за перші 100 днів при владі намагався рівно утримувати свою політичну лінію.

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На його думку, не було різких перепадів, але й реальних політичних досягнень не було. Виборчу кампанію та відсутність свого уряду Давидюк вважає виправданнями, мовляв сам Зеленський і зініціював дочасні парламентські вибори.

Якщо дивитися в сухому залишку, то якихось досягнень, про які говорили, немає. Але є певні негативні тренди. Наприклад, говорили, що не можна призначати на посади свої людей. І перше, що зробили – почали роздавати посади своїм людям,

– наголосив політолог.

Щодо суб'єктивної оцінки діяльності Зеленського, Микола Давидюк оцінив президента на 9 балів з 12. Тоді як його попередникам – Петру Порошенку та екс-президенту Віктору Януковичу – він поставив 6 та 3 бали відповідно. Наостанок політолог заявив, що піднесення в країні таки є, але результату ще немає.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Миколою Давидюком:

До слова, перше засідання Верховної Ради буде 29 серпня. Обрані депутати уже отримали проект порядку денного. Під час першого засідання депутати обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін.

Більше про підсумки перших 100 днів президентства Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу.