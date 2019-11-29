9 депутатов пропустили 90% голосований Рады за 3 месяца: фамилии

За три месяца работы Верховной Рады IX созыва состоялось 1158 голосований. В среднем один народный депутат принял участие в 69% из них.

Несмотря на то, что общие показатели участия в голосованиях достаточно высоки, в парламенте остается проблемой неучастие в голосованиях значительного количества депутатов. Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины".

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Так, за три месяца работы 96 народных депутатов приняли участие в менее, чем 50% голосований парламента.

Из них девять народных депутатов пропустили 90% голосований:

Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований; Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%; Игорь Абрамович, ОПЗЖ 7%; Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%; Андрей Деркач, внефракционный, 7%; Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%; Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%; Антон Яценко, "За будущее", 9%; Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

При этом Рабинович был зарегистрирован в 23 из 39 заседаниях Рады, Левочкина – на 31, И. Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко – 37. Однако участия в голосованиях депутаты почти не брали.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако, он убежден, что не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему.

Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах,

– заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Рейтинг посещаемости Рады среди фракций:

От "Европейской солидарности" в среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов;

От фракции "Слуга народа" – 86% депутатов;

"Голос" – 84%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 84%;

группа "За будущее" – 84%;

ВО "Батькивщина" – 77%.



Статистика посещения заседаний парламента / Инфографика КИУ