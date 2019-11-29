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      9 депутатов пропустили 90% голосований Рады за 3 месяца: фамилии

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      Депутаты ОПЗЖ

      За три месяца работы Верховной Рады IX созыва состоялось 1158 голосований. В среднем один народный депутат принял участие в 69% из них.

      Несмотря на то, что общие показатели участия в голосованиях достаточно высоки, в парламенте остается проблемой неучастие в голосованиях значительного количества депутатов. Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины".

      К теме: Какая фракция больше всех прогуливает работу в Раде

      Так, за три месяца работы 96 народных депутатов приняли участие в менее, чем 50% голосований парламента.

      Из них девять народных депутатов пропустили 90% голосований:

      1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;
      2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;
      3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ 7%;
      4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;
      5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;
      6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;
      7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;
      8. Антон Яценко, "За будущее", 9%;
      9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

      При этом Рабинович был зарегистрирован в 23 из 39 заседаниях Рады, Левочкина – на 31, И. Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко – 37. Однако участия в голосованиях депутаты почти не брали.

      По словам главы КИУ Алексея Кошеля, руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако, он убежден, что не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему.

      Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах,
      – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

      Рейтинг посещаемости Рады среди фракций:

      • От "Европейской солидарности" в среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов;
      • От фракции "Слуга народа" – 86% депутатов;
      • "Голос" – 84%;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 84%;
      • группа "За будущее" – 84%;
      • ВО "Батькивщина" – 77%.

      статистика відвідування засідань Ради депутати прогульники статистика
      Статистика посещения заседаний парламента / Инфографика КИУ

      Откуда берутся вши и как с ними бороться
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      10280
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Бойко Вадим Рабинович Статистика Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада
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