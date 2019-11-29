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      9 депутатів пропустили 90% голосувань Ради за 3 місяці: прізвища

      4868 Читать новость на русском
      Депутати ОПЗЖ

      За три місяці роботи Верховної Ради IX скликання відбулося 1158 голосувань. В середньому один народний депутат взяв участь у 69% із них.

      Попри те, що загальні показники участі в голосуваннях є досить високими, у парламенті залишається проблемою неучасть в голосуваннях значної кількості депутатів. Про це повідомляє "Комітет виборців України".

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      Так, за три місяці роботи 96 народних депутатів взяли участь у менше, ніж 50% голосувань парламенту.

      Із них дев’ять народних депутатів пропустили 90% голосувань: 

      1. Вадим Рабінович, ОПЗЖ, найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь у 6% голосувань;
      2. Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%;
      3. Ігор Абрамович, ОПЗЖ  7%;
      4. Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%;
      5. Андрій Деркач, позафракційний, 7%;
      6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;
      7. Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;
      8. Антон Яценко, "За майбутнє", 9%;
      9. Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.

      При цьому Рабінович був зареєстрований на 23 із 39 засіданнях Ради, Льовочкіна – на 31, І. Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко – 37. Однак участі в голосуваннях депутати майже не брали.

      За словами голови КВУ Олексія Кошеля, керівництво Верховної Ради намагається боротися із проблемою неучасті в голосуваннях шляхом запровадження фінансових штрафів. Однак, він переконаний, що не варто очікувати, що це принципово вирішить проблему.

      Для 80-90% депутатів, які систематично ігнорують голосування, ніяких змін не відбудеться. Особливо, коли мова йде про депутатів-мультимільйонерів,
      – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

      Рейтинг відвідуваності Ради серед фракцій:

      • Від "Європейської солідарності" в середньому на засіданнях реєструвалися 90% депутатів;
      • Від фракції "Слуга народу" – 86% депутатів;
      • "Голос" – 84%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 84%;
      • група "За майбутнє" – 84%;
      • ВО "Батьківщина" – 77%.

      статистика відвідування засідань Ради депутати прогульники статистика
      Статистика відвідування засідань парламенту / Інфографіка КВУ

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Статистика Вадим Рабінович Юрій Бойко
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