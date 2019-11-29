9 депутатів пропустили 90% голосувань Ради за 3 місяці: прізвища

За три місяці роботи Верховної Ради IX скликання відбулося 1158 голосувань. В середньому один народний депутат взяв участь у 69% із них.

Попри те, що загальні показники участі в голосуваннях є досить високими, у парламенті залишається проблемою неучасть в голосуваннях значної кількості депутатів. Про це повідомляє "Комітет виборців України".

До теми: Яка фракція найбільше прогулює роботу в Раді

Так, за три місяці роботи 96 народних депутатів взяли участь у менше, ніж 50% голосувань парламенту.

Із них дев’ять народних депутатів пропустили 90% голосувань:

Вадим Рабінович, ОПЗЖ, найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь у 6% голосувань; Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%; Ігор Абрамович, ОПЗЖ 7%; Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%; Андрій Деркач, позафракційний, 7%; Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%; Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%; Антон Яценко, "За майбутнє", 9%; Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.

При цьому Рабінович був зареєстрований на 23 із 39 засіданнях Ради, Льовочкіна – на 31, І. Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко – 37. Однак участі в голосуваннях депутати майже не брали.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, керівництво Верховної Ради намагається боротися із проблемою неучасті в голосуваннях шляхом запровадження фінансових штрафів. Однак, він переконаний, що не варто очікувати, що це принципово вирішить проблему.

Для 80-90% депутатів, які систематично ігнорують голосування, ніяких змін не відбудеться. Особливо, коли мова йде про депутатів-мультимільйонерів,

– заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Рейтинг відвідуваності Ради серед фракцій:

Від "Європейської солідарності" в середньому на засіданнях реєструвалися 90% депутатів;

Від фракції "Слуга народу" – 86% депутатів;

"Голос" – 84%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 84%;

група "За майбутнє" – 84%;

ВО "Батьківщина" – 77%.



Статистика відвідування засідань парламенту / Інфографіка КВУ