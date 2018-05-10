9 мая на фронте: противник понес существенные потери

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил в течение среды, 9 мая, оставалась напряженной.

Об этом говорится в сводках пресс-центра Операции Объединенных сил.

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По их данным, в течение дня на всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия, однако украинские защитники не позволили противнику улучшить тактическое положение.

Наиболее напряженная ситуация оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески и Широкино.

По данным штаба ОС, там российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по позициям украинских воинов с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП, а на некоторых направлениях наблюдались даже активные штурмовые действия.

Подразделения Объединенных сил, в свою очередь, вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески и давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника.

По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 человек убитыми и 7 человек было ранено.

Ранее сообщалось, что украинский защитник погиб в бою в районе населенного пункта Крымское. Троих защитников Авдеевки и двоих защитников Волновахи ранили.

Не прекращали провокаций оккупанты и с началом новых суток – боевые действия продолжались на Донецком и на Мариупольском направлениях.