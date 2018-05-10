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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

9 травня на фронті: противник зазнав суттєвих втрат

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Операції Об’єднаних сил триває на Донбасі
Операції Об’єднаних сил триває на Донбасі / 24 Канал

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил упродовж середи, 9 травня, залишалась напруженою.

Про це йдеться у зведеннях прес-центру Операції Об’єднаних сил.

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За їхніми даними, впродовж дня на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії, проте українські захисники не дозволили противнику покращити тактичне положення.

Найбільш напруженою ситуація залишалася в районі населених пунктів Авдіївка, Піски та Широкине.

За даними штабу ОС, там російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети, 53 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціях українських воїнів із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП, а на деяких напрямках спостерігались навіть активні штурмові дії.

Підрозділи Об’єднаних сил, в свою чергу, вели інтенсивні бойові дії в районі Авдіївської промзони, населеного пункту Піски та давали адекватну відповідь і знищували вогневі засоби противника.

За даними розвідки, тільки на Авдіївському напрямку противник втратив 5 осіб загиблими та 7 найманців було поранено.

Раніше повідомлялось, що український захисник загинув в бою в районі населеного пункту Кримське. Трьох захисників Авдіївки та двох захисників Волновахи було поранено.

Не припиняли провокацій окупанти і з початком нової доби – бойові дії тривали на Донецькому на Маріупільському напрямках.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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