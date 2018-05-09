20:56
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко зробив важливу заяву щодо участі призовників у Операції Об'єднаних сил

20132 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко запевнив, що жоден із цьогорічних призовників не братиме участь у Операції Об'єднаних сил на Донбасі. За його словами, на лінії фронту несуть службу винятково українські добровольці.

Таку заяву український гарант зробив під час церемонії складання військової присяги молодим поповненням 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Весняний призов в Україні стартує 2 квітня: кого та куди призиватимуть

Зокрема, він підкреслив, що, як і обіцяв, призовники за віком тепер не нестимуть службу на передовій в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

"Нагадаю, що ще позаминулого року як Верховний Головнокомандувач, ухвалив дуже непросте у тих умовах рішення та дав наказ відмовитися від часткової мобілізації. В армії, в підрозділах, які стоять на лінії фронту, несуть службу винятково українські добровольці на Донбасі, хто добровільно записався до лав Збройних Сил і уклав контракт. Міноборони та Генштаб виконали це завдання, і його реалізацію вважаю принциповим моментом у нашому військовому будівництві,
– зауважив політик.

За його словами, хоча новобранців більше ніколи не відправлять будувати дачі генералам, однак на них не чекатиме легке життя, оскільки "армія – це важка виснажлива праця".

"Кожен із вас буде робити все можливе для того, щоб захистити український суверенітет, українську територіальну цілісність, українську незалежність. Святу українську землю. Армія – це жорстка дисципліна. Це колосальне фізичне та психологічне навантаження. Але це і школа мужності, школа братерства і товариства". Молодим воїнам є на кого рівнятися, у багатьох з тих, хто сьогодні складає військову присягу на вірність українському народові, є рідні і близькі – учасники війни з російським агресором на Сході нашої держави", – додав Порошенко.

До слова, окупаційна влада Криму цього року призве молодих жителів півострова на службу до Збройних сил РФ. Зокрема, деяких із них уперше відправлять до Ракетних військ стратегічного призначення.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 191
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 379
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2035
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1209
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 483
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук