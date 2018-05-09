Порошенко зробив важливу заяву щодо участі призовників у Операції Об'єднаних сил

Президент України Петро Порошенко запевнив, що жоден із цьогорічних призовників не братиме участь у Операції Об'єднаних сил на Донбасі. За його словами, на лінії фронту несуть службу винятково українські добровольці.

Таку заяву український гарант зробив під час церемонії складання військової присяги молодим поповненням 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ.

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Зокрема, він підкреслив, що, як і обіцяв, призовники за віком тепер не нестимуть службу на передовій в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

"Нагадаю, що ще позаминулого року як Верховний Головнокомандувач, ухвалив дуже непросте у тих умовах рішення та дав наказ відмовитися від часткової мобілізації. В армії, в підрозділах, які стоять на лінії фронту, несуть службу винятково українські добровольці на Донбасі, хто добровільно записався до лав Збройних Сил і уклав контракт. Міноборони та Генштаб виконали це завдання, і його реалізацію вважаю принциповим моментом у нашому військовому будівництві,

– зауважив політик.

За його словами, хоча новобранців більше ніколи не відправлять будувати дачі генералам, однак на них не чекатиме легке життя, оскільки "армія – це важка виснажлива праця".

"Кожен із вас буде робити все можливе для того, щоб захистити український суверенітет, українську територіальну цілісність, українську незалежність. Святу українську землю. Армія – це жорстка дисципліна. Це колосальне фізичне та психологічне навантаження. Але це і школа мужності, школа братерства і товариства". Молодим воїнам є на кого рівнятися, у багатьох з тих, хто сьогодні складає військову присягу на вірність українському народові, є рідні і близькі – учасники війни з російським агресором на Сході нашої держави", – додав Порошенко.

До слова, окупаційна влада Криму цього року призве молодих жителів півострова на службу до Збройних сил РФ. Зокрема, деяких із них уперше відправлять до Ракетних військ стратегічного призначення.