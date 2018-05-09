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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Порошенко сделал важное заявление относительно участия призывников в Операции Объединенных сил

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что ни один из призывников не будет принимать участие в Операции Объединенных сил на Донбассе. По его словам, на линии фронта несут службу исключительно украинские добровольцы.

Такое заявление глава государства сделал во время церемонии принесения воинской присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

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В частности, он подчеркнул, что, как и обещал, призывники по возрасту теперь не будут нести службу на передовой в зоне проведения Операции Объединенных сил.

"Напомню, что еще в позапрошлом году как Верховный Главнокомандующий, принял очень непростое в тех условиях решение и дал приказ отказаться от частичной мобилизации. В армии, в подразделениях, которые стоят на линии фронта, несут службу исключительно украинские добровольцы на Донбассе, кто добровольно записался в ряды Вооруженных Сил и заключил контракт. Минобороны и Генштаб выполнили это задание, и его реализацию считаю принципиальным моментом в нашем военном строительстве,
– заметил политик.

По его словам, хотя новобранцев больше никогда не отправят строить дачи генералам, однако на них не ждет легкая жизнь, поскольку "армия – это тяжелый изнурительный труд".

"Каждый из вас будет делать все возможное для того, чтобы защитить украинский суверенитет, украинскую территориальную целостность, украинскую независимость. Святую украинскую землю. Армия – это жесткая дисциплина. Это колоссальная физическая и психологическая нагрузка. Но это и школа мужества, школа братства и общества". Молодым воинам есть на кого равняться, у многих из тех, кто сегодня составляет военную присягу на верность украинскому народу, есть родные и близкие – участники войны с российским агрессором на Востоке нашего государства", – добавил Порошенко.

К слову, оккупационные власти Крыма в этом году призовут молодых жителей полуострова на службу в Вооруженные силы РФ. В частности, некоторых из них впервые отправят в Ракетные войска стратегического назначения.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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