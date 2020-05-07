08:20
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      9 украинцев эвакуировали из Аргентины: они были вынуждены возвращаться через Турцию

      - Читати новину українською
      Из Аргентины эвакуировали еще 9 украинцев: детали
      Из Аргентины эвакуировали еще 9 украинцев: детали / Фейсбук Андрея Сибиги

      В Украину возвращаются еще 9 украинских граждан. На этот раз украинцы застряли в Аргентине, прямого сообщения с которой Украина не имеет. Поэтому возвращались они через Турцию.

      По словам посла Украины в Турции Андрея Сибиги, украинская сторона обратилась за помощью к шести странам, которые направили в Аргентину самолеты за своими соотечественниками. Но те отказали. Об этом Сибига написал в фейсбуке.

      Интересно Когда возобновят полеты в Украину после карантина

      По его словам, Украина также обратилась в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний. Тот направлялся из Буэнос-Айреса в Анкару. И украинские дипломаты получили положительный ответ.

      Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию. Со своей стороны, мы как посольство, гарантировали соблюдение прибывшими украинцами всех требований карантина, доставку их из Анкары в Стамбул. Далее украинцы транзитом через Минск прибудут на Родину,
      – отметил Сибига.

      Посол Украины в Турции поблагодарил турецкую сторону за помощь. Он добавил, что это настоящее стратегическое партнерство в действии.

      В целом благодаря усилиям украинских диппредставительств в Турции домой вернулись более 3 тысяч украинцев. Также еженедельно граждане Украины возвращаются сохраненным паромным сообщением Карасу – Ильичевск.

      "Еще одним чувствительным вопросом, над которым мы совместно работаем, является предоставление разрешения турецких соответствующих органов на допуск украинцев для проведения неотложных медицинских операций в турецких больницах. Таких случаев немного, но они – действительно критические. От возможности провести операцию в Турции буквально зависит жизнь отдельных больных. Убежден, что решим в ближайшее время", – констатировал Андрей Сибига.

      Обратите внимание! По данным украинского МИД, по состоянию на 6 мая за помощью к украинским дипломатам в мире обратились 17 776 граждан Украины. 146 украинцев лечатся от коронавируса за границей, 62 пациентам удалось выздороветь. К сожалению, 8 граждан Украины погибли от COVID-19.

      Карантин в Украине и закрытые границы: главное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 22 мая.
      • С 11 мая в Украине начнут карантин ослаблять. В частности, откроют парки, летние площадки кафе, заведения обслуживания и тому подобное.
      • С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
      • Госграница будет оставаться закрытой до 22 мая.
      • Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта.


      Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Эвакуация украинцев Аргентина Новости Турции Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Трамп против Китая и Байдена: какой план у президента США
      6 мая , 23:30 Трамп против Китая и Байдена: какой план у президента США
      Іван Яковина
      Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      6 мая , 22:00 Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      Сергій Фурса
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 18:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо