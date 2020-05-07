9 украинцев эвакуировали из Аргентины: они были вынуждены возвращаться через Турцию
В Украину возвращаются еще 9 украинских граждан. На этот раз украинцы застряли в Аргентине, прямого сообщения с которой Украина не имеет. Поэтому возвращались они через Турцию.
По словам посла Украины в Турции Андрея Сибиги, украинская сторона обратилась за помощью к шести странам, которые направили в Аргентину самолеты за своими соотечественниками. Но те отказали. Об этом Сибига написал в фейсбуке.
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По его словам, Украина также обратилась в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний. Тот направлялся из Буэнос-Айреса в Анкару. И украинские дипломаты получили положительный ответ.
Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию. Со своей стороны, мы как посольство, гарантировали соблюдение прибывшими украинцами всех требований карантина, доставку их из Анкары в Стамбул. Далее украинцы транзитом через Минск прибудут на Родину,
– отметил Сибига.
Посол Украины в Турции поблагодарил турецкую сторону за помощь. Он добавил, что это настоящее стратегическое партнерство в действии.
В целом благодаря усилиям украинских диппредставительств в Турции домой вернулись более 3 тысяч украинцев. Также еженедельно граждане Украины возвращаются сохраненным паромным сообщением Карасу – Ильичевск.
"Еще одним чувствительным вопросом, над которым мы совместно работаем, является предоставление разрешения турецких соответствующих органов на допуск украинцев для проведения неотложных медицинских операций в турецких больницах. Таких случаев немного, но они – действительно критические. От возможности провести операцию в Турции буквально зависит жизнь отдельных больных. Убежден, что решим в ближайшее время", – констатировал Андрей Сибига.
Обратите внимание! По данным украинского МИД, по состоянию на 6 мая за помощью к украинским дипломатам в мире обратились 17 776 граждан Украины. 146 украинцев лечатся от коронавируса за границей, 62 пациентам удалось выздороветь. К сожалению, 8 граждан Украины погибли от COVID-19.
Карантин в Украине и закрытые границы: главное
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 22 мая.
- С 11 мая в Украине начнут карантин ослаблять. В частности, откроют парки, летние площадки кафе, заведения обслуживания и тому подобное.
- С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
- Госграница будет оставаться закрытой до 22 мая.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта.
Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала