9 украинцев эвакуировали из Аргентины: они были вынуждены возвращаться через Турцию

В Украину возвращаются еще 9 украинских граждан. На этот раз украинцы застряли в Аргентине, прямого сообщения с которой Украина не имеет. Поэтому возвращались они через Турцию.

По словам посла Украины в Турции Андрея Сибиги, украинская сторона обратилась за помощью к шести странам, которые направили в Аргентину самолеты за своими соотечественниками. Но те отказали. Об этом Сибига написал в фейсбуке.

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По его словам, Украина также обратилась в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний. Тот направлялся из Буэнос-Айреса в Анкару. И украинские дипломаты получили положительный ответ.

Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию. Со своей стороны, мы как посольство, гарантировали соблюдение прибывшими украинцами всех требований карантина, доставку их из Анкары в Стамбул. Далее украинцы транзитом через Минск прибудут на Родину,

– отметил Сибига.

Посол Украины в Турции поблагодарил турецкую сторону за помощь. Он добавил, что это настоящее стратегическое партнерство в действии.

В целом благодаря усилиям украинских диппредставительств в Турции домой вернулись более 3 тысяч украинцев. Также еженедельно граждане Украины возвращаются сохраненным паромным сообщением Карасу – Ильичевск.

"Еще одним чувствительным вопросом, над которым мы совместно работаем, является предоставление разрешения турецких соответствующих органов на допуск украинцев для проведения неотложных медицинских операций в турецких больницах. Таких случаев немного, но они – действительно критические. От возможности провести операцию в Турции буквально зависит жизнь отдельных больных. Убежден, что решим в ближайшее время", – констатировал Андрей Сибига.

Обратите внимание! По данным украинского МИД, по состоянию на 6 мая за помощью к украинским дипломатам в мире обратились 17 776 граждан Украины. 146 украинцев лечатся от коронавируса за границей, 62 пациентам удалось выздороветь. К сожалению, 8 граждан Украины погибли от COVID-19.

Карантин в Украине и закрытые границы: главное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 22 мая.

С 11 мая в Украине начнут карантин ослаблять. В частности, откроют парки, летние площадки кафе, заведения обслуживания и тому подобное.

С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.

Госграница будет оставаться закрытой до 22 мая.

Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта.



Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала

