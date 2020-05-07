9 українців евакуювали з Аргентини: вони були змушеними повертатися через Туреччину

До України повертаються ще 9 українських громадян. Цього разу українці застрягли в Аргентині, прямого сполучення з якою Україна не має. Тому поверталися вони через Туреччину.

За словами посла України в Туреччині Андрія Сибіги, українська сторона звернулася за допомогою до шести країн, які направили до Аргентини літаки за своїми співвітчизниками. Але ті відмовили. Про це Сибіга написав у фейсбуці.

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За його словами, Україна також звернулася до МЗС Туреччини з проханням розглянути можливість допуску громадян України на спеціальний евакуаційний рейс турецьких авіаліній. Той прямував із Буенос-Айреса до Анкари. І українські дипломати отримали позитивну відповідь.

Як результат, наші посольства в Аргентині підготували та погодили список 9 українців, які сьогодні вранці вилетіли до Туреччини. Зі свого боку, ми як посольство, прогарантували дотримання прибулими українцями всіх вимог карантину, доставлення їх із Анкари до Стамбулу. Далі українці транзитом через Мінськ прибудуть на Батьківщину,

– зазначив Сибіга.

Посол України в Туреччині подякував турецькій стороні за допомогу. Він додав, що це справжнє стратегічне партнерство в дії.

Загалом завдяки зусиллям українських диппредставництв у Туреччині додому повернулися понад 3 тисячі українців. Також щотижня громадяни України повертаються збереженим паромним сполученням Карасу – Іллічівськ.

"Ще одним чутливим питанням, над яким ми спільно працюємо, є надання дозволу турецьких відповідних органів на допуск українців для проведення невідкладних медичних операцій у турецьких лікарнях. Таких випадків небагато, але вони – справді критичні. Від можливості провести операцію в Туреччині буквально залежить життя окремих хворих. Переконаний, що вирішимо найближчим часом", – констатував Андрій Сибіга.

Зверніть увагу! За даними українського МЗС, станом на 6 травня по допомогу до українських дипломатів у світі звернулися 17 776 громадян України. 146 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, на 62 пацієнтам вдалося одужати. На жаль, 8 громадян України померли від COVID-19.

Карантин в Україні та закриті кордони: головне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 22 травня.

З 11 травня в Україні почнуть карантин послаблювати. Зокрема, відкриють парки, літні майданчики кафе, заклади обслуговування тощо.

З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.

Залишатиметься держкордон закритим до 22 травня.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту.



Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу