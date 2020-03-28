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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      9 жертва коронавируса в Украине: что о ней известно

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      По состоянию на вечер 28 марта в Украине официально подтвердили 356 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, 9 из них летальные. Последней от COVID-19 умерла женщина на Ровненщине.

      Председатель Сарненской райадминистрации сообщил, что умершая проживала в его районе. Она является жительницей села Тынное. Больной было 58 лет. Умерла она примерно в 19:00 28 марта.

      К теме От коронавируса в Украине умерли уже девять человек

      В Ровненском областном лабораторном центре, со своей стороны, отметили, что по состоянию на 21:28 2 марта их вирусная лаборатория исследовала 12 образцов биоматериала от больных с подозрением на COVID-19.

      К счастью, ни одного случая заражения коронавирусом они не обнаружили. Также не заболел ни один из медиков Сарненской центральной районной больницы. Вероятно, здесь лечилась погибшая и могла кого-то из врачей заразить.

      Заметим, что в Ровненской области – это уже вторая смерть от коронавируса. Всего здесь было подтверждено 9 случаев заражения. Ранее была информация, что состояние одной женщины, которая находилась в терапевтическом отделении Центральной больницы – среднее. Состояние еще одной инфицированной – тяжелое, и она была в реанимации.

      Лидирует на западе по количеству больных Тернопольщина. Здесь зафиксировали 57 случаев COVID-19.

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      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 28 марта больше всего инфицированных было в Киеве (74), а также в Черновицкой (47), Тернопольской (43) и Киевской (41) областях.
      • Известно, что коронавирусом заболели уже 6 нардепов. Последней заразилась внефракционная Анна Скороход, первый случай зафиксировали у представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Жертвы Ровно Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины
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