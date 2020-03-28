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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус

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      Внефракционная депутат Верховной Рады Анна Скороход заболела коронавируом. Ранее она была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября ее исключили.

      В комментарии 24 каналу она подтвердила диагноз. Сейчас нардеп чувствует себя хорошо, однако не знает от кого могла заразиться коронавирусом.

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      Скороход также написала, что не чувствует запахов. Это является одним один из симптомов коронавирусной болезни. Она добавила, что все, кто общались с ней в течение последних 14 дней, должны пойти на самоизоляцию.

      Сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу,
      –  написала нардеп.

      О коронавирусе у Скороход написал и народный депутат от ЕС Алексей Гончаренко в телеграмме.

      Подтвердили коронавирус у еще одного народного депутата – Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления,
      – написал Гончаренко.

      Что известно об Анне Скороход?
      Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 На Киевщине. Она победила на округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей. Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили. Причина – она не выполняет никаких решений фракции. Лично предлагал исключить парламентария председатель фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

      Биография Кто такая Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа"

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      • Первым COVID-19 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
      • В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Великого. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
      • 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Анна Скороход Взятка Давид Арахамия Алексей Гончаренко Новости политики Слуга народа Больница Верховная Рада
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