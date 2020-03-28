У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус

Внефракционная депутат Верховной Рады Анна Скороход заболела коронавируом. Ранее она была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября ее исключили.

В комментарии 24 каналу она подтвердила диагноз. Сейчас нардеп чувствует себя хорошо, однако не знает от кого могла заразиться коронавирусом.

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Скороход также написала, что не чувствует запахов. Это является одним один из симптомов коронавирусной болезни. Она добавила, что все, кто общались с ней в течение последних 14 дней, должны пойти на самоизоляцию.

Сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу,

– написала нардеп.

О коронавирусе у Скороход написал и народный депутат от ЕС Алексей Гончаренко в телеграмме.

Подтвердили коронавирус у еще одного народного депутата – Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления,

– написал Гончаренко.

Что известно об Анне Скороход?

Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 На Киевщине. Она победила на округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей. Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили. Причина – она не выполняет никаких решений фракции. Лично предлагал исключить парламентария председатель фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

Биография Кто такая Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа"

Коронавирус в Верховной Раде: кто заболел