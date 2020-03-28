У нардепки Анни Скороход підтвердили коронавірус
Позафракційна депутатка Верховної Ради Анна Скороход захворіла на коронавірус. Раніше вона була членом фракції "Слуга народу", однак 15 листопада її виключили.
У коментарі 24 каналу вона підтвердила діагноз. Наразі нардепка почується добре, проте не знає від кого могла заразитися коронавірусом.
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Скороход також написала, що не відчуває запахів. Це і є один з симптомів коронавірусної хвороби. Вона додала, що всі, хто спілкувалися з нею протягом останніх 14 днів, мають піти на самоізоляцію.
Сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19. Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного,
– написала нардепка.
Про коронавірус у Скороход написав і народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.
Підтвердили коронавірус у ще одного народного депутата – Скороход (позафракційна). Бажаю швидкого одужання,
– написав Гончаренко.
Що відомо про Анну Скороход?Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині. Вона перемогла на окрузі із великим відривом – 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців. Скороход була у президентській фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили. Причина – вона не виконує жодних рішень фракції. Особисто пропонував виключити парламентарку голова фракції Давид Арахамія. Окрім того, він звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.
Біографія Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів
- Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
- Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
- 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.