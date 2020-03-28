13:09
28 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У нардепки Анни Скороход підтвердили коронавірус

      - Читать новость на русском
      У Анни Скороход коронавірус / informator.press

      Позафракційна депутатка Верховної Ради Анна Скороход захворіла на коронавірус. Раніше вона була членом фракції "Слуга народу", однак 15 листопада її виключили.

      У коментарі 24 каналу вона підтвердила діагноз. Наразі нардепка почується добре, проте не знає від кого могла заразитися коронавірусом.

      Цікаво Влада Києва розповіла, для кого потрібні VIP-палати у лікарнях

      Скороход також написала, що не відчуває запахів. Це і є один з симптомів коронавірусної хвороби. Вона додала, що всі, хто спілкувалися з нею протягом останніх 14 днів, мають піти на самоізоляцію.

      Сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19. Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного,
      – написала нардепка.

      Про коронавірус у Скороход написав і народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.

      Підтвердили коронавірус у ще одного народного депутата – Скороход (позафракційна). Бажаю швидкого одужання,
      – написав Гончаренко.

      Що відомо про Анну Скороход?Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині. Вона перемогла на окрузі із великим відривом – 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців. Скороход була у президентській фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили. Причина – вона не виконує жодних рішень фракції. Особисто пропонував виключити парламентарку голова фракції Давид Арахамія. Окрім того, він звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.

      Біографія Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"

      Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів

      • Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
      • Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
      • 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
      Супрун назвала золотий стандарт боротьби з коронавірусом
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Анна Скороход Хабар Давид Арахамія Олексій Гончаренко Новини політики Слуга народу Лікарня Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:04 Вплив карантину на економіку та допомога від МВФ, – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сьогодні , 12:00 Путінська епідемія в Росії
      Андрій Ілларіонов
      27 березня , 12:57 Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках
      Тетяна Панасюк
      27 березня , 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 10:43 В Україні від коронавірусу померли 8 людей: перелік областей
      Альона Захарова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук