У нардепки Анни Скороход підтвердили коронавірус

Позафракційна депутатка Верховної Ради Анна Скороход захворіла на коронавірус. Раніше вона була членом фракції "Слуга народу", однак 15 листопада її виключили.

У коментарі 24 каналу вона підтвердила діагноз. Наразі нардепка почується добре, проте не знає від кого могла заразитися коронавірусом.

Цікаво Влада Києва розповіла, для кого потрібні VIP-палати у лікарнях

Скороход також написала, що не відчуває запахів. Це і є один з симптомів коронавірусної хвороби. Вона додала, що всі, хто спілкувалися з нею протягом останніх 14 днів, мають піти на самоізоляцію.

Сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19. Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного,

– написала нардепка.

Про коронавірус у Скороход написав і народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.

Підтвердили коронавірус у ще одного народного депутата – Скороход (позафракційна). Бажаю швидкого одужання,

– написав Гончаренко.

Що відомо про Анну Скороход?Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині. Вона перемогла на окрузі із великим відривом – 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців. Скороход була у президентській фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили. Причина – вона не виконує жодних рішень фракції. Особисто пропонував виключити парламентарку голова фракції Давид Арахамія. Окрім того, він звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.

Біографія Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"

Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів