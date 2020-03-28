9 жертва коронавірусу в Україні: що про неї відомо

Станом на вечір 28 березня в Україні офіційно підтвердили 356 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, 9 із них є летальними. Останньою від COVID-19 померла жінка на Рівненщині.

Голова Сарненської райадміністрації повідомив, що померла проживала в його районі. Вона є жителькою села Тинне. Хворій було 58 років. Померла вона приблизно о 19:00 28 березня.

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У Рівненському обласному лабораторному центрі, зі свого боку, зазначили, що станом на 21:28 2 березня їхня вірусна лабораторія дослідила 12 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на COVID-19.

На щастя, жодного випадку зараження коронавірусом вони не виявили. Також не захворів ні один із медиків Сарненської центральної районної лікарні. Імовірно, тут лікувалася загибла та могла когось із лікарів заразити.

Зауважимо, що на Рівненщині – це вже друга смерть від коронавірусу. Загалом тут було підтверджено 9 випадків зараження. Раніше була інформація, що стан однієї жінки, що перебувала у терапевтичному відділені Центрально лікарні – середній. Стан ще однієї інфікованої – важкий, і вона була в реанімації.

Лідирує на заході за кількість хворих Тернопільщина. Тут зафіксували 57 випадків COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 28 березня найбільше інфіковани було у Києві (74), а також у Чернівецькій (47), Тернопільській (43) і Київській (41) областях.



(74), а також у (47), (43) і (41) областях. Відомо, що на коронавірус захворіли вже 6 нардепів . Останньою інфікувалася позафракційна Анна Скороход , перший випадок зафіксували у представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова.



. Останньою інфікувалася позафракційна , перший випадок зафіксували у представника депутатської групи "Довіра" 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.



, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу