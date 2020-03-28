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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      9 жертва коронавірусу в Україні: що про неї відомо

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      На Рівненщині померла жінка від коронавірусу: це вже 9 жертва загалом в Україні – що про неї відомо / Фото з відкритих джерел

      Станом на вечір 28 березня в Україні офіційно підтвердили 356 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, 9 із них є летальними. Останньою від COVID-19 померла жінка на Рівненщині.

      Голова Сарненської райадміністрації повідомив, що померла проживала в його районі. Вона є жителькою села Тинне. Хворій було 58 років. Померла вона приблизно о 19:00 28 березня.

      До теми Від коронавірусу в Україні померли вже дев'ять людей

      У Рівненському обласному лабораторному центрі, зі свого боку, зазначили, що станом на 21:28 2 березня їхня вірусна лабораторія дослідила 12 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на COVID-19.

      На щастя, жодного випадку зараження коронавірусом вони не виявили. Також не захворів ні один із медиків Сарненської центральної районної лікарні. Імовірно, тут лікувалася загибла та могла когось із лікарів заразити.

      Зауважимо, що на Рівненщині – це вже друга смерть від коронавірусу. Загалом тут було підтверджено 9 випадків зараження. Раніше була інформація, що стан однієї жінки, що перебувала у терапевтичному відділені Центрально лікарні – середній. Стан ще однієї інфікованої – важкий, і вона була в реанімації.

      Лідирує на заході за кількість хворих Тернопільщина. Тут зафіксували 57 випадків COVID-19. 

      Зверніть увагу! На Чернігівщині зафіксували перший випадок коронавірусу: що відомо про хворого

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 28 березня найбільше інфіковани було у Києві (74), а також у Чернівецькій (47), Тернопільській (43) і Київській (41) областях.
         
      • Відомо, що на коронавірус захворіли вже 6 нардепів. Останньою інфікувалася позафракційна Анна Скороход, перший випадок зафіксували у представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова.
         
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
         
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.


      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Жертви Рівне Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України
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