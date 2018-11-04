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      А кто будет их поддерживать: Кучма прокомментировал президентство Вакарчука и Зеленского

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      Вакарчук и Зеленский
      Вакарчук и Зеленский / Фото из открытых источников

      Леонид Кучма положительно оценивает возможное участие в президентских выборах музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

      Об этом передает "Интерфакс-Украина".

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      "Я считаю положительным фактом, что они попытаются немного разбавить тот бомонд – не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пусть тренируются", – заявил Кучма.

      Он отметил, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные Вакарчуком в одном из недавних материалов.

      Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины,
      – говорит Кучма.

      В то же время второй президент отметил следующее: "У меня только есть вопросы и к одному и к другому. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Так, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?".

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет.

      По Коституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан этой страны.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Леонид Кучма Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 4 ноября
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