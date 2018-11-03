Зеленский как кандидат: есть ли у комика реальные шансы стать президентом

Украинский комик Владимир Зеленский – вероятный кандидат на выборах в президенты. Официально он еще не подтвердил свои намерения баллотироваться, но и без этого у него нешуточные рейтинги.

Юлия Тимошенко в политике уже больше двадцати лет, Петр Порошенко – всего на год меньше. А между ними, по данным социальных опросов, – комик, который ни дня не занимался политикой – Владимир Зеленский.

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Сторонники подняли его в рейтинге соцопросов в тройку фронтменов. Эксперты считают, что одни голосуют за него, так сказать, по-приколу. Другая часть электората Зеленского – те, кому нравится его троллинг против нынешней власти.

Зеленского поставили в рейтинге на 2 место между Тимошенко и Порошенко

Отсутствие опыта – главный недостаток Зеленского как политика, считают эксперты. Прогнозируют, именно это может помешать при выборе между опытным государственным деятелем и комедийным актером.

Много политтехнологов ходили к Зеленскому на собеседование, и говорят, что ему никто не понравился. Мне кажется, что он вообще не знает, какой ему нужен политтехнолог,

– сказал политолог Сергей Гайдай.

Участие Зеленского в выборах будет означать появление еще одной преграды на пути Порошенко к второму сроку. Комик может забрать большой кусок электората нынешнего гаранта. По словам политологов, если Зеленский выйдет во второй тур, то туда не пройдет Порошенко.



Владимир Зеленский

В таком случае во втором туре все будет зависеть от того, насколько широкие народные массы будут ненавидеть политика, который окажется оппонентом Зеленского. Такой ход на политической шахматной доске на руку теневому оппоненту Порошенко – Игорю Коломойскому. Последнего часто называют наставником Владимира Зеленского. Хотя политик эту информацию опровергает, а комик, как всегда, отшучивается.

Для крупного бизнесмена должность президента страны, которая у него в кармане, это, безусловно, часть большого бизнеса. Когда этот президент не является профессиональным политиком и не имеет за собой политической силы, тогда вся его карьера будет связана с его шоу-деятельностью в холдинге главного акционера, а это безусловно очень удобный и надежный инструмент,

– рассказал журналист, политический обозреватель Виталий Портников.

По опыту других стран, актеры и комики очень часто становятся политическими деятелями. В списке самых известных – актеры: президент Америки Рональд Рейган, мэр столицы Исландии Йон Гуннар, комик – итальянский политик Беппе Грилло. Но все они перед тем, как занять свои посты, прошли серьезную школу политики и распрощались с другой профессией.

Владимир Зеленский – руководитель проекта "Квартал 95"

Интересно, что либо сам Зеленский, либо его наставники уже давно готовятся к выборам. Об этом свидетельствует тот факт, что в прошлом году в Украине была официально зарегистрирована одноименная с сериалом партия "Слуга народа". Там есть почти все руководители проекта "Квартал 95". Правда, среди ее участников Владимира Зеленского нет.