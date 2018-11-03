Зеленський як кандидат: чи є в коміка реальні шанси стати президентом

Український комік Володимир Зеленський – імовірний кандидат на виборах у президенти. Офіційно він ще не підтвердив свої наміри балотуватись, але й без цього він вже має неабиякі рейтинги.

Юлія Тимошенко в політиці вже більше двадцяти років, Петро Порошенко – всього на рік менше. А між ними, за даними соціальних опитувань, – комік, який жодного дня не займався політикою – Володимир Зеленський.

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Прихильники підняли його в рейтингу соцопитувань у трійку фронтменів. Експерти вважають, що одні голосують за нього, так би мовити, по-приколу. Інша частина електорату Зеленського – ті, кому подобається його тролінг проти нинішньої влади.



Зеленського поставили в рейтингу на 2 місце між Тимошенко і Порошенком

Відсутність досвіду – головна вада Зеленського, як політика, вважають експерти. Прогнозують, саме це може стане на заваді при виборі між досвідченим державним діячем і комедійним актором.

Багато політтехнологів ходили до Зеленського на співбесіду, і кажуть, що йому ніхто не сподобався. Мені здається, що він взагалі не знає, який йому потрібен політтехнолог,

– сказав політолог Сергій Гайдай.

Участь Зеленського у виборах означатиме появу ще однієї перешкоди на шляху Порошенка до другого строку. Комік може забрати великий шмат електорату нинішнього гаранта. За словами політологів, якщо Зеленський вийде у другий тур, то туди не пройде Порошенко.



Володимир Зеленський

У такому випадку в другому турі все буде залежати від того, наскільки широкі народні маси будуть ненавидіти політика, який виявиться опонентом Зеленського. Такий хід на політичній шахівниці на руку тіньовому опоненту Порошенка – Ігорю Коломойському. Останнього часто називають наставником Володимира Зеленського. Хоча політик цю інформацію спростовує, а комік, як завжди, віджартовується.

Для великого бізнесмена посада Президента країни, яка є в його кишені, це, безумовно, частина великого бізнесу. Коли цей Президент не є професійним політиком і не має за собою політичної сили, тоді вся його кар'єра буде пов'язана з його шоу-діяльністю в холдингу головного акціонера, а це безумовно дуже зручний і надійний інструмент,

– розповів журналіст, політичний оглядач Віталій Портніков.

За досвідом інших країн, актори й коміки дуже часто стають політичними діячами. У списку найвідоміших – актори: президент Америки Рональд Рейган, мер столиці Ісландії Йон Гуннар, комік – італійський політик Беппе Грілло. Але всі вони, перед тим, як зайняти свої посади, пройшли чималу школу політики і розпрощалися з іншою професією.



Володимир Зеленський – керівник проекту "Квартал 95"

Цікаво, що або сам Зеленський, або його наставники вже давно готуються до виборів. Про це свідчить той факт, що минулоріч в Україні була офіційно зареєстрована однойменна з серіалом партія "Слуга народу". Там є майже всі керівники проекту "Квартал 95". Щоправда, серед інших учасників Володимира Зеленського немає.