13:40
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Зеленський як кандидат: чи є в коміка реальні шанси стати президентом

      89 Читать новость на русском

      Український комік Володимир Зеленський – імовірний кандидат на виборах у президенти. Офіційно він ще не підтвердив свої наміри балотуватись, але й без цього він вже має неабиякі рейтинги.

      Юлія Тимошенко в політиці вже більше двадцяти років, Петро Порошенко – всього на рік менше. А між ними, за даними соціальних опитувань, – комік, який жодного дня не займався політикою – Володимир Зеленський.

      Читайте також: Якщо Зеленський піде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      Прихильники підняли його в рейтингу соцопитувань у трійку фронтменів. Експерти вважають, що одні голосують за нього, так би мовити, по-приколу. Інша частина електорату Зеленського – ті, кому подобається його тролінг проти нинішньої влади.

      Прихильники Зеленського поставили його в рейтингу на 2 місце між Тимошенко і Порошенком
      Зеленського поставили в рейтингу на 2 місце між Тимошенко і Порошенком

      Відсутність досвіду – головна вада Зеленського, як політика, вважають експерти. Прогнозують, саме це може стане на заваді при виборі між досвідченим державним діячем і комедійним актором.

      Багато політтехнологів ходили до Зеленського на співбесіду, і кажуть, що йому ніхто не сподобався. Мені здається, що він взагалі не знає, який йому потрібен політтехнолог,
      – сказав політолог Сергій Гайдай.

      Участь Зеленського у виборах означатиме появу ще однієї перешкоди на шляху Порошенка до другого строку. Комік може забрати великий шмат електорату нинішнього гаранта. За словами політологів, якщо Зеленський вийде у другий тур, то туди не пройде Порошенко.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      У такому випадку в другому турі все буде залежати від того, наскільки широкі народні маси будуть ненавидіти політика, який виявиться опонентом Зеленського. Такий хід на політичній шахівниці на руку тіньовому опоненту Порошенка – Ігорю Коломойському. Останнього часто називають наставником Володимира Зеленського. Хоча політик цю інформацію спростовує, а комік, як завжди, віджартовується.

      Для великого бізнесмена посада Президента країни, яка є в його кишені, це, безумовно, частина великого бізнесу. Коли цей Президент не є професійним політиком і не має за собою політичної сили, тоді вся його кар'єра буде пов'язана з його шоу-діяльністю в холдингу головного акціонера, а це безумовно дуже зручний і надійний інструмент,
      – розповів журналіст, політичний оглядач Віталій Портніков.

      За досвідом інших країн, актори й коміки дуже часто стають політичними діячами. У списку найвідоміших – актори: президент Америки Рональд Рейган, мер столиці Ісландії Йон Гуннар, комік – італійський політик Беппе Грілло. Але всі вони, перед тим, як зайняти свої посади, пройшли чималу школу політики і розпрощалися з іншою професією.

      Володимир Зеленський – керівник проекту
      Володимир Зеленський – керівник проекту "Квартал 95"

      Цікаво, що або сам Зеленський, або його наставники вже давно готуються до виборів. Про це свідчить той факт, що минулоріч в Україні була офіційно зареєстрована однойменна з серіалом партія "Слуга народу". Там є майже всі керівники проекту "Квартал 95". Щоправда, серед інших учасників Володимира Зеленського немає.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"
      сьогодні , 13:37 Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"
      Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      сьогодні , 12:00 Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      Ольга Черненко
      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      сьогодні , 08:40 Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      Блог Соцмережі
      Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      сьогодні , 03:53 Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      Блог Медіа
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 листопада , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок
       26 січня 2014 , 20:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Український нападник забив красивий автогол у чемпіонаті Франції
       11 серпня , 13:28
      Як правильно їздити в горах: 5 помилок рівнинних водіїв
       12 серпня , 12:09
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук