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      А хто буде їх підтримувати: Кучма прокоментував президенство Вакарчука та Зеленського

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      Вакарчук і Зеленський
      Вакарчук і Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Леонід Кучма позитивно оцінює можливу участь в президентських виборах музиканта Святослава Вакарчука і шоумена Володимира Зеленського.

      Про це  передає "Інтерфакс-Україна".

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      "Я вважаю позитивним фактом, що вони спробують трохи розбавити той бомонд – не знаю, скільки там десятків кандидатів буде. Нехай тренуються", – заявив Кучма.

      Він зазначив, що добре і близько знайомий з обома. Він також позитивно оцінив роздуми про майбутнє України, висловлені Вакарчуком в одному з недавніх матеріалів.

      Я, до речі, почитав його міркування про майбутнє країни. Я вам скажу, мені вони дуже-дуже сподобалися. Глибокі, філософські міркування про завтрашній день України,
      – говорить Кучма.

      У той же час другий президент зазначив наступне: "У мене тільки є питання і до одного й до іншого. А з ким вони це будуть робити? Ось питання. Так, сам по собі кожен із них особистість. Але хто у тебе за спиною? Хто тебе буде підтримувати?".

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років.

      За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.

      Теги: Новини України Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Леонід Кучма Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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