А хто буде їх підтримувати: Кучма прокоментував президенство Вакарчука та Зеленського

Леонід Кучма позитивно оцінює можливу участь в президентських виборах музиканта Святослава Вакарчука і шоумена Володимира Зеленського.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

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"Я вважаю позитивним фактом, що вони спробують трохи розбавити той бомонд – не знаю, скільки там десятків кандидатів буде. Нехай тренуються", – заявив Кучма.

Він зазначив, що добре і близько знайомий з обома. Він також позитивно оцінив роздуми про майбутнє України, висловлені Вакарчуком в одному з недавніх матеріалів.

Я, до речі, почитав його міркування про майбутнє країни. Я вам скажу, мені вони дуже-дуже сподобалися. Глибокі, філософські міркування про завтрашній день України,

– говорить Кучма.

У той же час другий президент зазначив наступне: "У мене тільки є питання і до одного й до іншого. А з ким вони це будуть робити? Ось питання. Так, сам по собі кожен із них особистість. Але хто у тебе за спиною? Хто тебе буде підтримувати?".

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років.

За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.