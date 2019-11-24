А пассажиры пусть подождут: в Одессе маршрутчики устроили драку во время рейсов – видео

В Одессе водители маршрутных такси решили выяснить отношения прямо во время выполнения рейса. Хулиганы даже не обратили внимание на то, что в салонах их автобусов находились люди.

Инцидент произошел утром воскресенья, 24 ноября, возле остановки "Улица Довженко". Соответствующее видео опубликовал один из одесских телеграм-каналов.

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В сети отмечают, что один из автобусов (185 маршрут) подрезал другой. Это и стало причиной столкновения водителей. Во время столкновения один из водителей залез в кабину другого. Также оба использовали ненормативную лексику.

Заметим, что салоны автобусов были заполненными. А когда водители дрались, людям пришлось за этим наблюдать и ждать, когда они наконец поедут.

В Одессе водители переполненных маршрутных такси устроили драку: смотрите видео (Внимание! Ненормативная лексика!)

К слову, недавно в Одессе водитель маршрутки в буквально смысле выбросил из салона пассажира, который перед этим потерял сознание. Мужчина так и остался лежать посреди улицы без сознания, а водитель даже не вызвал "скорую".