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      А пассажиры пусть подождут: в Одессе маршрутчики устроили драку во время рейсов – видео

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      В Одессе маршрутчики устроили разборки во время рейсов: в салонах автобусов было много людей / Скриншот из видео

      В Одессе водители маршрутных такси решили выяснить отношения прямо во время выполнения рейса. Хулиганы даже не обратили внимание на то, что в салонах их автобусов находились люди.

      Инцидент произошел утром воскресенья, 24 ноября, возле остановки "Улица Довженко". Соответствующее видео опубликовал один из одесских телеграм-каналов.

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      В сети отмечают, что один из автобусов (185 маршрут) подрезал другой. Это и стало причиной столкновения водителей. Во время столкновения один из водителей залез в кабину другого. Также оба использовали ненормативную лексику.

      Заметим, что салоны автобусов были заполненными. А когда водители дрались, людям пришлось за этим наблюдать и ждать, когда они наконец поедут.

      В Одессе водители переполненных маршрутных такси устроили драку: смотрите видео (Внимание! Ненормативная лексика!)

      К слову, недавно в Одессе водитель маршрутки в буквально смысле выбросил из салона пассажира, который перед этим потерял сознание. Мужчина так и остался лежать посреди улицы без сознания, а водитель даже не вызвал "скорую".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Транспорт столкновения Новости Одессы
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