Сначала воздушная тревога была объявлена в северных регионах, однако впоследствии тревоги начали разрастаться по стране.

Смотрите также Враг запустил по Украине 35 "Шахедов" и ракеты, попадания во Львове: все об атаке 20 июня

Россия атаковала Украину дронами с Севера

03:40 Тревогу объявили в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областях – дроны могли долететь и туда.

03:00 Мониторинговые паблики сообщили о работе ПВО в Киевской области. Естественно, Силы обороны будут защищать наше воздушное пространство повсюду, где будет угроза.

02:57 В Винницкой области зафиксировали движение "Шахедов" – в регионе объявили воздушную тревогу.

02:12 В Киевской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов".

02:11 В Черкасской области громко – в регионе раздались звуки взрывов.

01:54 По всей Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Там зафиксировали дроны-камикадзе.

01:31 Тревогу объявили в Черкасской области из-за движения вражеских беспилотников.

01:19 Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Параллельно в Донецкой области предупредили об угрозе обстрела прифронтовых территорий.

01:18 Воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях. Через несколько минут Воздушные силы сообщили, что в этих регионах зафиксировали движение нескольких ударных БпЛА типа "Шахед"

Есть повышенный риск атаки с моря

Кроме "Шахедов" этой ночью повышенная угроза атаки с моря. Около полуночи 21 июня в ОК "Юг" сообщили, что враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель.

По состоянию на сегодняшний день корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат "Адмирал Макаров", "снаряженный Калибрами",

– говорится в сообщении.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.