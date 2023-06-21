Сначала воздушная тревога была объявлена в северных регионах, однако впоследствии тревоги начали разрастаться по стране.
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Есть повышенный риск атаки с моря
Кроме "Шахедов" этой ночью повышенная угроза атаки с моря. Около полуночи 21 июня в ОК "Юг" сообщили, что враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель.
По состоянию на сегодняшний день корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат "Адмирал Макаров", "снаряженный Калибрами",
– говорится в сообщении.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.