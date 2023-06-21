Спершу повітряну тривогу оголосили у північних регіонах, проте згодом тривоги почали розростатися по країні.

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Росія атакувала Україну дронами з Півночі

03:40 Тривогу оголосили у Житомирській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях – дрони могли долетіти й туди.

03:00 Моніторингові пабліки повідомили про роботу ППО на Київщині. Природньо, Сили оборони захищатимуть наш повітряний простір всюди, де буде загроза.

02:57 У Вінницькій області зафіксували рух "Шахедів" – в регіоні оголосили повітряну тривогу.

02:12 У Київській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів".

02:11 У Черкаській області гучно – в регіоні пролунали звуки вибухів.

01:54 По всій Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу. Там зафіксували дрони-камікадзе.

01:31 Тривогу оголосили у Черкаській області через рух ворожих безпілотників.

01:19 Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області. Паралельно у Донецькій області попередили про загрозу обстрілу прифронтових територій.

01:18 Повітряну тривогу оголосили у Сумській та Полтавській областях. За кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що в цих регіонах зафіксували рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед"

Є підвищений ризик атаки з моря

Окрім "Шахедів" цієї ночі є підвищена загроза атаки з моря. Близько опівночі 21 червня в ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій.

Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", "споряджений Калібрами",

– мовиться в повідомленні.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.