Спершу повітряну тривогу оголосили у північних регіонах, проте згодом тривоги почали розростатися по країні.
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Росія атакувала Україну дронами з Півночі
Є підвищений ризик атаки з моря
Окрім "Шахедів" цієї ночі є підвищена загроза атаки з моря. Близько опівночі 21 червня в ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій.
Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", "споряджений Калібрами",
– мовиться в повідомленні.
Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.