1 декабря 2021 года Верховный Суд США рассмотрит вопрос о конституционности запрета абортов в штате Миссисипи после 15 недели беременности, пишет NYT. Если суд встанет на сторону штата, что вполне может произойти, это будет означать одно – американские репродуктивные права больше не защищены вплоть до 24-й недели (так называемая точка жизнеспособности плода).

Читайте Страх – большой мотиватор: как власти Польши хотят удержаться на плаву любой ценой

Замена этого "золотого стандарта" – в силе с 1992 года – более низким порогом, подается как необходимый компромисс между противниками и сторонниками абортов.

Поскольку в первом триместре происходит до 90% абортов, то американцы, мол, могут пожертвовать отменой беременности во втором.

Но перед тем, как за дело возьмется суд, американцы должны понять последствия для десятков тысяч людей и многих семей. Автор колонки – гинеколог Диана Грин Фостер, профессор Университета Калифорнии – научно исследовала этот вопрос.

Вопрос на тысячи женщин

Фостер назвала свой опрос "Исследование отказов (Turnaway study)". Она опросила около 1000 женщин, которые обратились за абортом в 30 учреждений по всей стране. Включая много женщин, которые решились на это уже на поздних сроках.

Их, пишет Фостер, очень легко демонизировать.



Одна из четырех женщин в США делала аборт до 45-летнего возраста/ Коллаж Guttmacher Institute

Исследование доктора и ее коллег показало: аборты после 15 недели происходят преимущественно из-за того, что женщина поздно узнала о беременности.

А узнав, имела трудности с избавлением от нежелательных детей – цена процедуры, легальные ограничения, необходимость путешествовать (часто в другие штаты). Если все это не дает результата (аборт невозможен), то последствия могут быть серьезными и даже смертельными.

Когда для аборта уже слишком поздно

Кое-кто из женщин в исследовании был уже слишком позднем сроке беременности, чтобы сделать аборт в клинике, в которую они пришли. И поэтому им отказали. В то время как другие были немного ниже ограничения и сделали его. А была еще группа женщин, когда решение по аборту принимали даже не они сами.

Доктор следила за группами пять лет, опрашивая женщин об их физическом и ментальном здоровье (а так же как беременность повлияла на их мечты и обязанности).

Это важно Каждый вакцинированный спасает взрослых: почему США хотят прививать детей от COVID-19

Люди, которые решили прерывать беременность из-за диагноза плода или их собственных проблем со здоровьем, были исключены из исследования. То есть осталась популяция, на которую скорее всего повлияют запреты, такие как в Миссисипи и Техасе.

Барьеры на пути к клиникам

Ограничений на самом деле достаточно. У женщины часто может не быть денег, чтобы заплатить за процедуру. Или она не может взять отгул на работе. Если у нее уже есть дети, им надо найти уход на день и уехать, иногда преодолевая сотни миль. Значительно дальше от дома, ожидая дольше.

И самое главное – найти, кто согласится сделать аборт, в конце концов. Потому что не все уполномочены (это выливается в закрытие ближайших клиник) или не хотят рисковать судебными исками.



Второй год национального запрета привел бы к значительному росту смертей / коллаж The Conversation

Иногда после консультации и собственно процедурой должно пройти некоторое время. А женщина ведь может не знать, что она беременна вообще вплоть до конца первого триместра! Позднее понимание нового состояния происходит чаще, чем многие думают, подчеркивает доктор Фостер.

Рост рисков Ученые обнаружили в 2010 году, что 7% беременностей, после которых родились дети, были зафиксированы после первых трех месяцев. Вероятность возрастает, когда зачатие не входило в планы или люди думали, что защитились от этого риска с помощью контрацепции.

Но как это вообще происходит?

Актуально Безопасный секс: в Минздраве напомнили о методах контрацепции

Понимание новой жизни

Беременность может скрываться за, например, усталостью или нерегулярным циклом. Люди не обязательно автоматически распознают ее симптомы или думают, что это что-то другое. Одна женщина в исследовании забеременела вскоре после рождения первенца. Она жила в штате Северная Дакота.

И списала ощущения на истощение и физиологические изменения от вынашивания первого ребенка.

Те женщины, которые делают аборт в более поздние сроки, обычно моложе и беднее, но ничем иным не отличаются от тех, кто прибегает к процедуре раньше – пояснила доктор Грин Фостер.

Очень актуально Сексуальное образование в школе: когда начинать и как об этом говорят с детьми за рубежом



Невозможность сделать аборт может привести к жизни в бедности / Фото iStock

Причины сделать аборт, история здоровья и другие характеристики – все почти одинаковое. Те, кто не смог получить процедуру в поздние сроки, подвергаются опасности (если, конечно, они не планируют рожать – 24). И здесь риски не столько медицинские, сколько политические.

Медики, которые делали "исследование отказов", говорят: политики, запрещающие аборты, очень серьезно недооценивают медицинскую сторону вынашивания ребенка все девять месяцев. Две женщины умерли от осложнений через несколько дней после рождения детей.

У других женщин, рассказывают они дальше, через некоторое время после родов развивалась хроническая боль и в общем они чувствовали себя хуже чем женщины, сделавшие аборты как раз вовремя. Конечно, женщина может на это пойти, если она хочет младенца. Совсем другая история – заставить рожать кого-то, кто не хочет.

Потенциальный путь к бедности

Помимо физических проблем, женщины, которые не получили желаемого аборта, попадают в экономические трудности. Они могут продолжаться годами, такие женщины и девочки имеют более высокий риск жизни в бедности (по сравнению с теми, кто прервал беременность).

Негативные последствия также затрагивают и старших детей в семье. Необходимость все еще заботиться о них – часто главная причина, почему женщины останавливают нежелательную беременность.

Или они просто не готовы. Женщина из Северной Дакоты называла саму себя "ребенком" во времена ее эпопеи с абортом и рождением. Когда люди готовы к воспитанию детей, связи между ними и родителями растут.

Если так не происходит, старшие дети тоже рискуют жить в бедности и не достичь целей в развитии (чем дети женщин, сделавших аборт). Тем, кому в аборте отказали, тоже рискуют забыть о своих целях и желаниях. Включая возможность иметь более желанных детей в других обстоятельствах когда-то позже.

Впрочем, Миссисипи и Техас это не о компромиссе, а скорее о постоянных попытках нарушить или уничтожить абортивные права в США, считает автор колонки. Те, кто точно не хотят детей и чувствуют себя неготовыми. Это может поставить под угрозу их жизнь, благополучие, семьи и всю жизненную траекторию.