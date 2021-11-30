1 грудня 2021 року Верховний Суд США розгляне питання конституційності заборони абортів у штаті Міссісіпі після 15 тижня вагітності, пише NYT. Якщо суд стане на сторону штату, що цілком може статися, це означатиме одне – американські репродуктивні права більше не захищені аж до 24-го тижня (так звана точка життєздатності плоду).

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Заміна цього "золотого стандарту" – який у силі з 1992 року – більш низьким порогом, подається як необхідний компроміс між противниками і прихильниками абортів.

Оскільки у першому триместрі відбувається до 90% абортів, то американці, мовляв, можуть пожертвувати скасуванням вагітності у другому.

Але перед тим, як до справи візьметься суд, американці повинні зрозуміти наслідки для десятків тисяч людей і багатьох родин. Авторка колонки – гінекологиня Діана Грін Фостер, професорка Університету Каліфорнії – науково досліджувала це питання.

Питання на тисячі жінок

Фостер назвала своє опитування "Дослідження відмов (Turnaway study)". Вона опитала близько 1000 жінок, які звернулись по аборт до 30 закладів по всій країні. Включаючи багато жінок, які зважились на це вже на пізніх термінах.

Їх, пише Фостер, дуже легко демонізувати.

Одна з чотирьох жінок у США робила аборт до 45-річного віку/ Колаж Guttmacher Institute

Дослідження докторки та її колег показало: аборти після 15 тижня стаються переважно через те, що жінка пізно дізналася про вагітність.

А дізнавшись, мали труднощі з позбавленням від небажаних дітей – ціна процедури, легальні обмеження, необхідність подорожувати (часто до інших штатів). Якщо все це не дає результату (аборт неможливий), то наслідки можуть бути серйозними та потенційно навіть смертельними.

Коли для аборту вже занадто пізно

Дехто з жінок у дослідженні мали вже занадто пізню вагітність, щоб отримати аборт у клініці, в яку вони прийшли. І тому їм відмовили. Тоді як інші були трохи нижче обмеження і отримали його. А була ще група жінок, коли рішення щодо аборту приймали навіть не вони самі.

Докторка слідкувала за групами п’ять років, опитуючи жінок про їхнє фізичне та ментальне здоров’я (а також як вагітність вплинула на їхні мрії та обов’язки).

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Людей, які вирішили переривати вагітність через діагноз плоду або свої власні проблеми зі здоров’ям, були виключені з дослідження. Тобто лишилася популяція, на яку скоріш за все вплинуть заборони, такі як у Міссісіпі та Техасі.

Бар’єри на шляху до клінік

Обмежень насправді достатньо. У жінки часто може не бути грошей, щоб заплатити за процедуру. Або вона не може взяти відгул на роботі. Якщо в неї вже є діти, їм треба знайти догляд на день та поїхати, іноді долаючи сотні миль. Значно далі від дому, чекаючи довше.

І найголовніше – знайти, хто погодиться зробити аборт, зрештою. Бо не всі уповноважені (це виливається у закриття найближчих клінік) або не хочуть ризикувати судовими позовами.

Другий рік національної заборони призвів би до значного зростання смертей / Колаж The Conversation

Подекуди після консультації та власне процедурою має пройти деякий час. А жінка ж може не знати, що вона вагітна узагалі аж ген до кінця першого триместру! Пізнє розуміння нового стану стається частіше, ніж багато хто думає, підкреслює докторка Фостер.

Зростання ризиків Вчені виявили у 2010 році, що 7% вагітностей, після яких народилися діти, були зафіксовані після перших трьох місяців. Вірогідність зростає, коли зачаття не входило у плани або люди думали, що захистилися від цього ризику за допомогою контрацепції.

Але як це взагалі стається?

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Розуміння нового життя

Вагітність може ховатися за, наприклад, втомою або нерегулярним циклом. Люди не обов’язково автоматично розпізнають її симптоми або думають, що це щось інше. Одна жінка у дослідженні завагітніла скоро після народження первістка. Вона жила у штаті Північна Дакота.

І списала відчуття на виснаження та фізіологічні зміни від виношування першої дитини.

Ті жінки, які роблять аборт у пізніші терміни, зазвичай молодші та бідніші, але нічим іншим не відрізняються від тих, хто вдається до процедури раніше – пояснила докторка Грін Фостер.

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Неможливість зробити аборт може призвести до життя у бідності / Фото iStock

Причини зробити аборт, історія здоров’я та інші характеристики – все майже однакове. Ті, хто не зміг отримати процедуру у пізні терміни, наражаються на небезпеку (якщо, звісно, вони не планують народжувати – 24). І тут ризики не стільки медичні, скільки політичні.

Медики, які робили "Дослідження відмов", кажуть: політики, які забороняють аборти, дуже серйозно недооцінюють медичну сторону виношування дитини всі дев’ять місяців. Дві жінки померли від ускладнень через кілька днів після народження дітей.

У інших жінок, ведуть вони далі, через деякий час після родів розвивався хронічний біль і загалом вони почували себе гірше ніж жінки, що зробили аборти якраз вчасно. Звісно, жінка може на це піти, якщо вона хоче немовля. Геть інша історія – примусити народжувати когось, хто не хоче.

Потенційний шлях до бідності

Окрім фізичних проблем, жінки, які не отримали бажаного аборту, потрапляють у економічні труднощі. Вони можуть продовжуватися рокам, такі жінки та дівчата мають вищий ризик життя у бідності (у порівнянні з тими, хто перервав вагітність).

Негативні наслідки також зачіпають і старших дітей у родині. Необхідність все ще піклуватися про них – часто головна причина, чому жінки зупиняють небажану вагітність.

Або вони просто не готові. Жінка з Північної Дакоти називала саму себе "дитиною" у часи її епопеї з абортом і народженням. Коли люди готові до виховання дітей, зв’язки між ними та батьками зростають.

Якщо так не стається, старші діти теж ризикують жити у бідності і не досягти цілей у розвитку (ніж діти жінок, що зробили аборт). Тим, кому у аборті відмовили, теж ризикують забути про свої цілі та бажання. Включаючи можливість мати більше бажаних дітей у інших обставинах колись пізніше.

Втім, Міссісіпі та Техас це не про компроміс, а радше про постійні спроби порушити або й знищити абортивні права у США тих, хто точно не хочуть дітей і відчувають себе неготовими. Це може поставити під загрозу їхнє благополуччя та весь життєвий шлях.