Урядова партія та пошук ворогів

Як пише видання NBC News, подібна тактика була ще за комуністів, які очолили Польщу після Другої Світової. Вони використовували її, щоб скинути усю провину на євреїв та втримати поляків від повстання (щоб не повторилася Празька Весна, передусім – 24). Консолідуючи, таким чином, свою владу.

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Дискримінація може початися з євреїв, але ніколи – закінчитися ними. Якщо інших зачепило, то євреїв рано чи пізно теж зачепить. Тому ми захищаємо інші меншини,

– підкреслив Себастьян Реяк, з Американського єврейського комітету.

Експерти впевнені, що консервативна партія "Право і Справедливість" (більш відома під своїм скороченням PiS – 24), що керує країною з 2015 року, веде гру за тими самими правилами.

Карта так званих "вільних від ЛГБТ зон" у Польщі до їх скасування / Карта PES Group

Її очолює Ярослав Качинський, який знайшов нових ворогів нації – феміністки, мігранти, представники ЛГБТК+ рухів. Щодо останніх зайшли так далеко, що довелося втручатися Євросоюзу. Наприклад, впровадження "зон, вільних від ЛГБТ", зображення цих людей як поширювачів "іноземної ідеології".

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"Такого рівня критики не було навіть за часи комуністів, як з 2019 року, це абсолютно нечувано", – визнає активіст Бартош Сташевський у коментарі для NBC. Щодо розповсюдження матеріалів з цієї тематики діє цензура.

Важливо – насправді гомосексуальність ніколи не була заборонена у Польщі і дозволена аж з 1932 року (пауза була лише під час окупації нацистами). З іншого боку, одностатеві шлюби досі заборонені і Конституція визначає шлюб як "союз чоловіка і жінки"

Щоправда, коли ЄС забрав у таких регіонів великі кошти, всі оголошення швидко прибрали. А під час пандемії, навіть лікарі та парамедики стали об’єктами нападок та атак.

Відкат від демократії На цьому фоні активно просувається права політична повістка, а демократичні та європейські цінності опинилися під загрозою. Хоча раніше саме Польща була бастіоном свободи у Східній Європі.

Так, "ПіС" не зліплена з того самого антисемітського борошна, як комуністи у 1968 році. Які зачистили євреїв з публічного простору і просто вивезли з країни 13 тисяч з них.

Вона отримує підтримку з верств польського населення, яке досі з підозрою до них ставиться.

Антисемітизм досі подекуди присутній, попри 3 млн вбитих нацистами євреїв. Хоча, варто відзначити, що уряд дійсно багато вкладає у відновлення пам’яті, спадщини та історії цього народу.

Шлях до воріт концтабору у Польщі / Фото Times of Israel

Криза мігрантів на кордоні з Білоруссю стала чудовою можливістю розіграти політичних пішаків. Тисячі мігрантів замерзають у лісах холодними ночами, як мінімум восьмеро вже загинули.

Польща та країни Балтії вважають, що президент Лукашенко створив кризу, як помсту за введені санкції. Але все більше людей думають, що насправді за нею стоїть лідер Росії Володимир Путін.

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Головна партія Польщі все більше розпалює своїх католицьких прихильників, зображуючи себе "останнім форпостом християнства", який захищає Європу від мусульманської навали.

"PiS будують образ ворога з 2015 року, коли теж була криза біженців, але не на наших кордонах. Але вони все одно казали, що ті хочуть до нас потрапити", – пояснив NBC Саріян Ярош з Amnesty International.

Ярослав Качинський, лідер "Закону та Справедливості" / Фото TVP Info

Власне тодішня хвиля людей, які тікали від війни у Сирії, допомогла партії Качинського прийти до влади. Їхні лозунги кричали про те, що сирійці несуть з собою усіх можливих паразитів та хвороби, що вони впровадять жорстокі закони шаріату та сплюндрують костели.

Вони хочуть влади, і страх – великий мотиватор. Якщо у вас є ворог, ваша жага до бою зростає. У цьому плані, не відрізняються від комуністів,

– сказав Александр Сторожинський, американсько-польський активіст та переможець премії Пулітцера.

Партія утрималась при владі лише тому, що грала на глибоких страхах поляків, яких прихід капіталістичного світу залишив на узбіччі. Тих, хто виявився не готовим до швидких соціальних змін та приєднання до ЄС.

Гарні приклади людяності

Але хто ж підпадає під категорію "ворог"? Сторожинський має дуже просте пояснення: всі, хто не римсько-католицького віросповідання.

Парадоксально, але тактика якомога гіршого зображення тих, хто не вкладається у парадигму, "б’є по своїх": рейтинг прийняття мігрантів (Migrant Acceptance Index, його складають американці з Gallup) відзначив великий прогрес саме Польщі.

Багато поляків допомагають та підтримують їх, відкрито показуючи уряду людяну позицію. Одну ідею придумав юрист Каміль Шиллер, який працює та живе близько до кордону – у місті Білосток.

Ті родини, які були згодні надати допомогу, мали залишити біля будинку зелене світло. Так мігранти знатимуть, що наближатися заради отримання їжі та прихистку безпечно.

"Ми, жителі прикордоння, бачимо людські драми та страждання. Нам не треба щось вираховувати, просто маємо залишатися людьми", – сказав він Gazeta Wyborcza.

Але Сташевський боїться, що "вже знайшли нового ворога" – і це саме мігранти, які хочуть отримати притулок у країні. "Польща відноситься до них гірше ніж до тварин", – упевнений він.

Заборона абортів в Польщі: історія питання

Щоб зберегти своє реноме серед глибоко віруючих виборців, PiS також проводить агресивну кампанію з демонізації жінок, які роблять аборти або протестують проти їх заборони, пише Foreign Policy.

Якщо жінка хотіла позбавитись від небажаної дитини у ПНР (Польська Народна Республіка), вона могла це зробити з 1956 року. Але свобода, як не дивно, закінчилася разом з падінням комунізму.

Союз скіпетра та церкви Єпископи, що повернули собі владу, увійшли в альянс з політиками. Включаючи і Леха Валенсу – президента з 1990 по 1995 рік та ревного католика. Іронія у тому, що ПНКЦ (Польська Національна Католицька Церква) непогано себе почувала, об’єднуючись, за потреби, і з комуністами і з опозицією.

Це питання було одним з центральним у 1989 році та далі. Кампанії заборони в Угорщині та Литві провалилися. По іншому розгорнулася ситуація в Польщі. Там обіцянка ліберальної демократії була подана з важливою поправкою – захистом життя від моменту зачаття.

У 1993 році прийняли закон, що дозволяв аборт лише у випадку загрози життю матері, зґвалтування, інцесту або дефекту плоду.

Це призвело до активізації Церкви, що вилилося у драфт закону 2016 року про повну заборону абортів у Польщі. Масові протести та страйки "Чорного понеділка" по всій країні призвели до нестачі голосів у парламенті.

Тоді політики з PiS пішли іншим шляхом – попрохали Конституційний Суд переглянути існуюче законодавство.

У жовтні 2020 року судді – частину з яких правляча політсила призначила нелегально – оголосили аборт через дефект плоду поза законом.

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Зважаючи, що майже 90% процедур стаються саме через цю причину, то можна сказати, що аборти були заборонені у Польщі практично повністю.

Дві конкуруючі ідеї

Через рік, як здається, кампанія дійшла до глухого кута: рішення суду залишається в силі, проти лідерок Жіночого Страйку висунуті кримінальні обвинувачення.

Рішення Трибуналу вивело протистояння з Церквою на новий рівень: жінки вривалися у костьоли, зривали меси, влаштовували перформанси у стилі "Історії служниці", кричали "Це війна!".

Жінки на акції у церкві в Польщі у костюмі з "Історії Служниці" / Фото National Catholic Reporter

Багато хто вийшов навіть у маленьких та середніх містах, які вважалися вірними "Закону та Справедливості". "Це налякало уряд до смерті", – сказала FP Марта Лемпарт, співзасновниця Жіночого Страйку. Ярослав Качинський закликав захищати церкви "за будь-яку ціну".

Марта Лемпарт, одна з лідерок руху за дозвіл абортів у Польщі / Фото Onet

Після отримання погроз смертю, Лемпарт тепер з’являється усюди лише з ескортом поліції. Уряд сказав, що рішення було ухвалене, бо погрози були схожі на ті, що отримував зрештою таки вбитий прогресивний мер Гданську Павел Адамович у 2019. Тим часом, на державних телеканалах розганяють риторику проти фемінізму.

Більша проблема ніж люди, які мене ненавидять, що держава мене ненавидіть,

– сказала вона FP.

Тоді по 4000 людей приводили до суду через порушення законів про масові збори під час пандемії COVID-19. У багатьох випадках, судді відкидали звинувачення.

Підтримка абортів у народі зростає (Страйк підтримували 24% поляків у 2020) на відміну від рейтингів PiS ( падіння до 35% або трохи вище).

Прогресивні активісти будують нові коаліції під вибори, а молодь стає все більш секулярною. Наразі лише 36,9% людей відвідують недільні служби, у порівнянні з 50,3% у 1990. Але політики залишаються набагато більш консервативними, ніж нація загалом.

Магдалена Грабовська, соціологиня та дослідниця, розуміє, що через рік вийшло менше людей. Вона пов’язує це з поразкою і описує нинішню ситуацію як "суміш вигорання, надії та розчарування".

Тим часом в Азії У Китаї заборонили робити аборти, якщо немає медпоказань

Втім, з цього народжуються нові ідеї. Як-от зібрати 100 тисяч підписів для законопроєкту громадянської ініціативи щодо дозволу робити аборт до 12 тижня вагітності. Це усталена практика в Європі, але трохи більш сувора ніж у США (до 20 тижня). Причому для цього не буде потрібна причина. Більшість поляків підтримує ідею.

Репродуктивний вибір – фундаментальне право / Фото The Progressive Post

"Що ж, ми лякаємо їх більше ніж єпископи, це добрий знак" – пожартувала Лемпарт, коли за аборти вступилася і головна опозиційна партія Польщі – "Громадянська платформа".

І хоча ідея має мало шансів отримати підтримку депутатів, саме її внесення вже провокує дебати. Але загроза ще не минула, якраз навпаки: організація, що виступає проти абортів, просуває свою пропозицію.

Там пропонується давати по 25 років реального терміну за гратами жінкам, які зробили аборт та усім, хто допомагав їм у цьому. І хоча очікується, що її теж не підтримають, вона вже дискутується у стінах Сейму.

Смерть, що сколихнула націю

А потім сталася подія, яка знову радикалізувала тему: смерть 30-річної вагітної жінки у лікарні від сепсису (зараження крові), бо лікарі відмовлялися робити аборт – занадто довго чекали поки дитина помре(хоча сканування вже показало численні дефекти).

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Перед смертю вона відправила смс матері, що відчуває лихоманку і боїться септичного шоку, бо тоді не виживе.

"Це те, що ми називаємо ефектом заморожування – лікарі будуть боятися робити аборти" –сказала BBC Катаржина Котула, організаторка протестів та опозиційна політикиня.

Навіть у ситуаціях, коли жінку треба рятувати, бо за це можна потрапити у в’язницю на три роки (запропонували скасувати цю норму, але її навіть не стали розглядати).

Коли плід помер, лікарі у місті Пщина, південна Польща, вдалися до кесаревого розтину, але жінка померла по дорозі до операційної. Протестувальники казали, що Ізабела – перша жертва рішення КС, що вступило в силу рік тому. Уряд зіслався на помилку медиків.

Акція після смерті Ізабели у лікарні, коли лікарі не зробили аборт / Фото Onet

Адвокатка назвала смерть жінки "наслідками вердикту [Конституційного Суду]". Клініка згодом відсторонила двох лікарів, які були на зміні у той час. Тисячі поляків вийшли на вулиці з гаслом #anijednejwiecej, тобто "ні ще одній [смерті]".

Вони вимагали змінити закон і частково домоглися свого. Влада нагадала лікарям, що аборти легальні у деяких випадках, пише BBC: "якщо життя матері під загрозою, медики не повинні боятися приймати очевидні рішення".

Якби там не було, але міжнародна організація Abortion Without Borders заявила, що за рік допомогла 34 тисячам польок позбавитись від небажаної вагітності. Дехто мав можливість поїхати до клінік закордон, інші - приймали пігулки вдома.

Дух Жіночого Страйку живе у низових ініціативах щодо сексуальної освіти, захисту прав ЛГБТК+ та доступу до абортів, який колись принесли у жертву заради демократії.