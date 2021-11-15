Правительственная партия и поиск врагов

Как пишет изданиеNBC News, подобная тактика была еще при коммунистах, возглавивших Польшу после Второй Мировой. Они использовали ее, чтобы сбросить всю вину на евреев и удержать поляков от восстания (чтобы не повторилась Пражская Весна, прежде всего – 24). Консолидируя, таким образом, свою власть.

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Дискриминация может начаться с евреев, но никогда – закончиться ими. Если других задело, то евреев рано или поздно тоже зацепит. Поэтому мы защищаем другие меньшинства,

– подчеркнул Себастьян Реяк, из Американского еврейского комитета.

Эксперты уверены, что консервативная партия "Право и Справедливость" (более известная под своим сокращением PiS – 24), котораяруководит страной с 2015 года, ведет игру по тем же правилам.

Карта так называемых "свободных от ЛГБТ зон" в Польше до их отмены / Карта PES Group

Ее возглавляет Ярослав Качиньский, нашедший новых врагов нации – феминистки, мигранты, представители ЛГБТК+ движений. Насчет последних зашли так далеко, что пришлось вмешиваться Евросоюзу. Например, внедрение "зон, свободных от ЛГБТ", изображения этих людей как распространителей "иностранной идеологии".

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"Такого уровня критики не было даже во времена коммунистов, как с 2019 года, это абсолютно неслыханно", – признает активист Бартош Сташевский в комментарии для NBC. По распространению материалов по этой тематике действует цензура.

Важно – на самом деле гомосексуальность никогда не была запрещена в Польше и разрешена аж с 1932 года (пауза была лишь во время оккупации нацистами). С другой стороны, однополые браки до сих пор запрещены, и Конституция определяет брак как "союз мужчины и женщины"

Правда, когда ЕС забрал у таких регионов большие средства, все объявления быстро убрали. А во время пандемии даже врачи и парамедики стали объектами нападок и атак.

Откат от демократии

На этом фоне активно продвигается правая политическая повестка, а демократические и европейские ценности оказались под угрозой. Хотя раньше именно Польша была бастионом свободы в Восточной Европе.

Да," ПиС " не слеплена из той же антисемитской муки, как коммунисты в 1968 году. Которые зачистили евреев из публичного пространства и просто вывезли из страны 13 тысяч из них.

Она получает поддержку из слоев польского населения, которое до сих пор с подозрением к ним относится.

Антисемитизм до сих пор кое-где присутствует, несмотря на 3 млн убитых нацистами евреев. Хотя, стоит отметить, что правительство действительно многое вкладывает в восстановление памяти, наследия и истории этого народа.

Путь к воротам концлагеря в Польше / Фото Times of Israel

Кризис мигрантов на границе с Беларусью стал отличной возможностью разыграть политических пешек. Тысячи мигрантов замерзают в лесах холодными ночами, как минимум восемь уже погибли.

Польша и страны Балтии считают, что президент Лукашенко создал кризис, как месть за введенные санкции. Но все больше людей думают, что на самом деле за ней стоит лидер России Владимир Путин.

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Главная партия Польши все больше разжигает своих католических сторонников, изображая себя "последним форпостом христианства", который защищает Европу от мусульманского нашествия.

"PiS строят образ врага с 2015 года, когда тоже был кризис беженцев, но не на наших границах. Но они все равно говорили, что те хотят к нам попасть", – пояснил NBC Сариян Ярош из Amnesty International.

Ярослав Качинський, лидер "закона и справедливости" / Фото TVP Info

Собственно тогдашняя волна людей, бежавших от войны в Сирии, помогла партии Качиньского прийти к власти. Их лозунги кричали о том, что сирийцы несут с собой всех возможных паразитов и болезни, что они внедрят жестокие законы шариата и осквернят костелы.

Они хотят власти, и страх – великий мотиватор. Если у вас есть враг, ваша жажда боя возрастает. В этом плане, не отличаются от коммунистов,

– сказал Александр Сторожинский, американо-польский активист и победитель премии Пулитцера.

Партия удержалась у власти лишь потому, что играла на глубоких страхах поляков, которых приход капиталистического мира оставил на обочине. Тех, кто оказался не готов к быстрым социальным изменениям и присоединению к ЕС.

Хорошие примеры человечности

Но кто же подпадает под категорию "враг"? Сторожинський имеет очень простое объяснение: все, кто не римско-католического вероисповедания.

Парадоксально, но тактика как можно худшего изображения тех, кто не укладывается в парадигму, "бьет по своим": рейтинг принятие мигрантов (Migrant Acceptance Index, его составляют американцы из Gallup) отметил большой прогресс именно Польши.

Многие поляки помогают и поддерживают их, открыто показывая правительству человечную позицию. Одну идею придумал юрист Камиль Шиллер, который работает и живет близко к границе – в городе Белосток.

Те семьи, которые были согласны оказать помощь, должны были оставить возле дома зеленый свет. Так мигранты будут знать, что приближаться ради получения пищи и убежища безопасно.

"Мы, жители приграничья, видим человеческие драмы и страдания. Нам не надо что-то высчитывать, просто должны оставаться людьми", – сказал он Gazeta Wyborcza.

Но Сташевский боится, что "уже нашли нового врага" – и это именно мигранты, которые хотят получить убежище в стране. "Польша относится к ним хуже, чем к животным", – уверен он.

Запрет абортов в Польше: история вопроса

Чтобы сохранить свое реноме среди глубоко верующих избирателей, PiS также проводит агрессивную кампанию по демонизации женщин, которые делают аборты или протестуют против их запрета, пишет Foreign Policy.

Если женщина хотела избавиться от нежелательного ребенка в ПНС (Польская Народная Республика), она могла это сделать с 1956 года. Но свобода, как ни странно, закончилась вместе с падением коммунизма.

Союз скипетра и церкви

Епископы, вернули себе власть, вошли в альянс с политиками. Включая и Леха Валенсу – президента с 1990 по 1995 год и ревностного католика. Ирония в том, что ПНКЦ (польская национальная Католическая Церковь) неплохо себя чувствовала, объединяясь, по необходимости, и с коммунистами и с оппозицией.

Этот вопрос был одним из центральных в 1989 году и далее. Кампании запрета в Венгрии и Литве провалились. По другому развернулась ситуация в Польше. Там обещание либеральной демократии было подано с важной поправкой – защитой жизни с момента зачатия.

В 1993 году приняли закон, разрешавший аборт лишь в случае угрозы жизни матери, изнасилования, инцеста или дефекта плода.

Это привело к активизации Церкви, что вылилось в драфт закона 2016 года о полном запрете абортов в Польше. Массовые протесты и забастовки "Черного понедельника" по всей стране привели к нехватке голосов в парламенте.

Тогда политики из PiS пошли другим путем – попросили Конституционный Суд пересмотреть существующее законодательство.

В октябре 2020 года судьи, часть из которых правящая политсила назначила нелегально – объявили аборт из-за дефекта плода вне закона.

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Учитывая, что почти 90% процедур происходят именно по этой причине, то можно сказать, что аборты были запрещены в Польше практически полностью.

Две конкурирующие идеи

Через год, как кажется, кампания дошла до тупика: решение суда остается в силе, против лидеров женской забастовки выдвинуты уголовные обвинения.

Решение Трибунала вывело противостояние с Церковью на новый уровень: женщины врывались в костелы, срывали мессы, устраивали перформансы в стиле "Истории служанки", кричали "Это война!".

Женщины на акции в церкви в Польше в костюме из "Истории Служанки" / Фото National Catholic Reporter

Многие вышли даже в маленьких и средних городах, которые считались верными "Закону и справедливости". "Это напугало правительство до смерти", – сказала FP Марта Лэмпарт, соучредитель женской забастовки. Ярослав Качиньский призвал защищать церкви "любой ценой".

Марта Лемпарт, одна из лидеров движения за разрешение абортов в Польше / Фото Onet

После получения угроз смертью Лэмпарт теперь появляется всюду лишь с эскортом полиции. Правительство сказало, что решение было принято, потому что угрозы были похожи на те, что получал и в итоге все-таки убит прогрессивный мэр Гданьска Павел Адамович в 2019. Тем временем, на государственных телеканалах разгоняют риторику против феминизма.

Большая проблема, чем люди, которые меня ненавидят, что государство меня ненавидит,

– сказала она.

Тогда по 4000 людей приводили в суд за нарушение законов о массовых сборах во время пандемии COVID-19. Во многих случаях судьи отвергали обвинения.

Поддержка абортов в народе растет ( забастовку поддерживали 24% поляков в 2020) в отличие от рейтингов PiS ( падение до 35% или чуть выше).

Прогрессивные активисты строят новые коалиции под выборы, а молодежь становится все более секулярной. Пока лишь 36,9% людей посещают воскресные службы, по сравнению с 50,3% в 1990. Но политики остаются гораздо более консервативными, чем нация в целом.

Магдалена Грабовская, социолог и исследовательница понимает, что через год вышло меньше людей. Она связывает это с поражением и описывает нынешнюю ситуацию как "смесь выгорания, надежды и разочарования".

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Впрочем, из этого рождаются новые идеи. Например, собрать 100 тысяч подписей для законопроекта Гражданской инициативы о разрешении делать аборт до 12 недели беременности. Это устоявшаяся практика в Европе, но чуть более строгая, чем в США (до 20 недели). Причем для этого не нужна причина. Большинство поляков поддерживает идею.

Репродуктивный выбор-фундаментальное право / Фото The Progressive Post

"Что же, мы пугаем их больше, чем епископы, это добрый знак" – пошутила Лемпарт, когда заступилась за аборты и главная оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа".

И хотя идея имеет мало шансов получить поддержку депутатов, именно ее внесение уже провоцирует дебаты. Но угроза еще не миновала, как раз наоборот: организация, выступающая против абортов, продвигает свое предложение.

Там предлагается давать по 25 лет реального срока за решеткой женщинам, сделавшим аборт и всем, кто помогал им в этом. И хотя ожидается, что ее тоже не поддержат, она уже дискутируется в стенах Сейма.

Смерть всколыхнула нацию

А потом произошло событие, которое снова радикализировало тему: смерть 30-летней беременной женщины в больнице от сепсиса ( заражения крови), потому что врачи отказывались делать аборт – слишком долго ждали пока ребенок умрет (хотя сканирование уже показало многочисленные дефекты).

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Перед смертью она отправила смс матери, что испытывает лихорадку и боится септического шока, потому что тогда не выживет.

"Это то, что мы называем эффектом замораживания – врачи будут бояться делать аборты", –сказала BBC Катаржина Котула, организатор протестов и оппозиционный политик.

Даже в ситуациях, когда женщину надо спасать, потому что за это можно попасть в тюрьму на три года (предложили отменить эту норму, но ее даже не стали рассматривать).

Когда плод умер, врачи в городе Пщина, Южная Польша, прибегли к кесареву сечению, но женщина умерла по дороге в операционную. Протестующие говорили, что Изабелла – первая жертва решения КС, которое вступило в силу год назад. Правительство сослалось на ошибку медиков.

Акция после смерти Изабели в больнице, когда врачи не сделали аборт / Фото Onet

Адвокат назвала смерть женщины "последствиями вердикта [Конституционного Суда]". Клиника впоследствии отстранила двух врачей, которые были на смене в то время. Тысячи поляков вышли на улицы с лозунгом #anijednejwiecej, то есть "нет еще одной [смерти]".

Они требовали изменить закон и частично добились своего. Власти напомнили врачам, что аборты легальны в некоторых случаях, пишет BBC: "если жизнь матери под угрозой, медики не должны бояться принимать очевидные решения".

Как бы там ни было, но международная организация Abortion Without Borders заявила, что за год помогла 34 тысячам полек избавиться от нежелательной беременности. Некоторые имели возможность поехать в клиники заграницу, другие – принимали таблетки дома.

Дух женской забастовки живет в низовых инициативах по сексуальному образованию, защите прав ЛГБТК+ и доступу к абортам, который когда-то принесли в жертву ради демократии.