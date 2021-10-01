Предложил это сделать председатель комиссии Андрей Цыганов. Он считал, как говорится в российских СМИ, что нужно расширять права правозащитников.
Стоит прочитать Чтобы не потерять деньги ЕС: 3 региона в Польше отменили резолюции о свободных от ЛГБТ зонах
"Мы неоднократно предлагали ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фури (поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям", – сказал Цыганов.
По его словам, такое решение якобы защитит детей и подростков от влияния деструктивного контента в интернете.
В России уже были похожи призывы
В России уже призвали запретить радикальный феминизм, чайлдфри и сексуальное образование. В мае 2021 года с такой инициативой выступила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.
Она предложила создать аналитический отдел для борьбы с деструктивным контентом, а сам перечень расширить. Одновременно – признать деструктивными материалами пропаганду:
- ЛГБТ-сообщества;
- радикального феминизма;
- сексуального образования;
- ранних сексуальных отношений;
- популяризацию абортов.
Россия против ЛГБТ: последние случаи
- В августе прокуратура Республики Татарстан захотела проверить поп-ит на пропаганду ЛГБТ-движения.
- Министр иностранных дел России Сергея Лавров заявил, что на Западе якобы убеждают в том, что Иисус Христос был бисексуалом.
- Детский санаторий на Урале обвинили в гей-пропаганде за "день наоборот".
- Для российских детей запретили показ фильма "Вечные" от Marvel.