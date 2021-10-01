Запропонував це зробити голова комісії Андрій Циганов. Він вважає, як мовиться у російських ЗМІ, що потрібно розширювати права правозахисників.
Варто прочитати Щоб не втратити гроші ЄС: 3 регіони в Польщі скасували резолюції про вільні від ЛГБТ зони
"Ми неодноразово пропонували ЛГБТ-ідеологію, радикальний фемінізм, всі ці фурі (шанувальників образів антропоморфних тварин з рисами людини), чайлдфрі визнавати хоча б екстремізмом, екстремістською ідеологією для того, щоб розв'язати руки нашим правозастосовникам", – сказав Циганов.
За його словами, таке рішення нібито захистить дітей та підлітків від впливу деструктивного контенту в інтернеті.
В Росії вже були схожі заклики
В Росії вже закликали заборонити радикальний фемінізм, чайлдфрі і сексуальну освіту. У травні 2021 року з такою ініціативою виступила членкиня комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Інга Юмашева.
Вона запропонувала створити аналітичний відділ для боротьби з деструктивним контентом, а сам перелік розширити. Водночас – визнати деструктивними матеріалами пропаганду:
- ЛГБТ-спільноти;
- радикального фемінізму;
- сексуальної освіти;
- ранніх сексуальних стосунків;
- популяризацію абортів.
Росія проти ЛГБТ: останні випадки
- У серпні прокуратура Республіки Татарстан захотіла перевірити поп-іт на пропаганду ЛГБТ-руху.
- Міністр закордонних справ Росії Сергія Лавров заявив, що на Заході нібито переконують в тому, що Ісус Христос був бісексуалом.
- Дитячий санаторій на Уралі звинуватили в гей-пропаганді через "день навпаки".
- Для російських дітей заборонили показ фільму "Вічні" від Marvel.