Олигархи перевезли свои яхты и самолеты в Дубай

Благодаря одной яхте журналистам удалось установить место нахождения целой группы представителей элиты России. Речь идет о 70-метровой яхте Titan олигарха Александра Абрамова.

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Яхта Абрамова в порту Дубая / Фото "Украинской правды"

Почти за месяц до вторжения России в Украину яхту Titan перегнали из Европейского Союза в Азию. 24 февраля она была на Мальдивах. Дальше Titan пришвартовали в Дубае. Там она находится до сих пор.



Приключения яхты олигарха / Фото Marinetraffic

4 апреля яхта вышла из порта в море и остановилась недалеко от берега. Ночью из Titan выехали 2 катера и добрались до яхт-клуба одного из самых дорогих отелей в Дубае Bulgari Resort.

В то же время самолет Абрамова AIRBUS A-319 вылетел из Москвы на Мальдивы еще 23 февраля. Затем он прилетел в Дубай, посетил Турцию, а в Москву больше не возвращался. Второй самолет олигарха – BOMBARDIER Global 6000 – 28 февраля прилетел в Дубай.

В том же отеле проживает российская актриса Александра Карендюк, которую связывают с другим олигархом – Романом Абрамовичем. Его самый дорогой самолет во флоте, BOEING 787, прилетел в Дубай 28 февраля. 4 марта судно вылетало в Москву, в тот же день вернулось и больше никуда не вылетало.

В том же отеле живет депутат Госдумы

В отеле Bulgari под статусом incognito скрывается подсанкционный олигарх и депутат Госдумы Андрей Скоч с семьей. Его почти 100-метровая яхта Madame GU была пришвартована у судна Абрамова. В то же время, 6 марта она исчезла с радаров.



Яхта Скоча в Дубае / Фото TOPYACHTS