Олігархи перевезли свої яхти та літаки в Дубаї

Завдяки одній яхті журналістам вдалося встановили місце перебування цілої групи представників еліти Росії. Мовиться про 70-метрову яхту Titan олігарха Олександра Абрамова.

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Яхта Абрамова у порту Дубая / Фото "Української правди"

Майже за місяць до вторгнення Росії в Україну яхту "Titan" перегнали з Європейського Союзу до Азії. 24 лютого вона була на Мальдівах. Далі Titan пришвартували в Дубаї. Там вона перебуває досі.



Пригоди яхти олігарха / Фото Marinetraffic

4 квітня яхта вийшла з порту у море й зупинилися недалеко від берега. Уночі з Titan виїхали 2 катери й дістались до яхт-клубу одного з найдорожчих готелів у Дубаї Bulgari Resort.

Водночас літак Абрамова AIRBUS A-319 вилетів з Москви на Мальдіви ще 23 лютого. Згодом він прилетів до Дубая, відвідав Туреччину, а до Москви більше не повертався. Другий літак олігарха – BOMBARDIER Global 6000 – 28 лютого прилетів до Дубая.

У тому ж готелі мешкає російська акторка Олександра Корендюк, яку пов'язують з іншим олігархом – Романом Абрамовичем. Його найдорожчий літак у флоті, BOEING 787, прилетів до Дубая 28 лютого. 4 березня судно злітало до Москви, того ж дня повернувся і більше нікуди не вилітало.

У тому ж готелі живе депутат Держдуми

У готелі Bulgari під статусом "incognito" переховується підсанкційний олігарх та депутат Держдуми Андрій Скоч з родиною. Його майже 100-метрова яхта Madame GU була пришвартована біля судна Абрамова. Водночас 6 березня вона зникла з радарів.



Яхта Скоча у Дубаї / Фото TOPYACHTS

Також у Дубай разом з родиною втік російський бізнесмен Юрій Кочеринський.