Абрамович нанял банкиров чтобы продать "Челси" за рекордную сумму

Российский олигарх Роман Абрамович решил окончательно продать лондонский "Челси". Для этого он обратился к инвестиционному банку Raine Group, чтобы они помогли найти покупателя.

По данным издания The Sunday Times инвестиционные банкиры будут искать новых владельцев для клуба в США, Китае и Среднем Востоке. При этом сумма сделки может составить около 2 миллиардов фунтов, что станет новым рекордом для купли-продажи футбольного клуба.

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Среди причин, почему Абрамович решил продать "Челси", называются его сложные отношения с британскими властями. Напомним, российский олигарх не может получить британскую визу для проживания, которая закончилась у него еще в апреле. Он подал документы на продление визы, однако так и не получил ее продолжение по неизвестным причинам. Кроме того, у британских властей есть вопросы к россиянину о происхождении его активов.



При этом, по данным израильских СМИ, Абрамович получил гражданство Израиля несколько лет назад.

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Стоит отметить, что Абрамович купил "Челси" в июне 2003 года за 140 миллионов фунтов, что на то время было рекордной покупкой в ​​истории английского футбола. В первый же год он потратил еще 100 миллионов фунтов стерлингов на трансферы. С этого времени на клуб Абрамович потратил более одного миллиарда фунтов. За эти 15 лет "Челси" шесть раз становился чемпионом Англии, один раз выиграл Лигу чемпионов. Издание Forbes оценило клуб в 1,845 миллиарда долларов (№7 среди футбольных клубов в мире).



К слову, после того, как Абрамовичу не продлили британскую визу, он приостановил работы по реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж", на котором играет "Челси".



Если Абрамович продаст "Челси", он станет вторым российским олигархом, который продаст футбольный клуб в Англии в 2018 году после внедрения санкций Великобританией.

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