Абрамович мог тайно получить гражданство Израиля много лет назад, – израильское издание

Одиозный российский толстосум и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил гражданство Израиля после того, как Великобритания отказала олигарху в продлении визы. Между тем существует высокая вероятность того, что бизнесмен втайне уже много лет является израильским гражданином.

Об этом пишет Ha'aretz.

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"Процесс проверки и обработки просьбы о предоставлении гражданства занимает не менее трех месяцев, а часто – гораздо дольше. Источники в Еврейском агентстве (организации, которая обрабатывает большую часть запросов) уверяют, что Абрамович не подавал туда просьбу. Есть еще два способа стать израильским гражданином: через правительственное ведомство "Натив", которое поддерживает отношения с общинами русскоязычных евреев на территории бывшего СССР и в других частях мира, а в отдельных случаях – непосредственно через Министерство внутренних дел и Министерство иммиграции и абсорбции", – поясняет издание.



Между тем в канцелярии министра внутренних дел Арье Дери отрицают, что чиновник что-то знает о просьбе Абрамовича относительно гражданства. Маловероятно, что без ведома министра этот процесс мог завершиться так быстро, акцентирует внимание израильская газета. Если на этой неделе Абрамович действительно получил гражданство по прибытии, как сообщали израильские СМИ, то он запустил этот процесс несколько месяцев назад, рассуждает автор статьи.

По словам одного высокопоставленного источника, Абрамович почти наверняка уже много лет является гражданином Израиля. В прошлом десятилетии несколько российских олигархов еврейского происхождения получили израильское гражданство по частной договоренности с канцелярией министра внутренних дел. Чтобы получить гражданство, нужно пожертвовать не менее 1 млн долларов какой-то израильской организации,

– отмечается в материале.

Напомним, в конце мая СМИ сообщали, что Абрамовичу не продлили британскую визу, из-за чего тот не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его "Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед".