Абрамович міг таємно отримати громадянство Ізраїлю багато років тому, – ізраїльське видання

Одіозний російський товстосум та власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович отримав громадянство Ізраїлю після того, як Британія відмовила олігарху у продовженні візи. Між тим існує висока ймовірність того, що бізнесмен потай вже багато років є ізраїльським громадянином.

Про це пише Ha'aretz.

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"Процес перевірки і обробки прохання щодо надання громадянства займає не менше трьох місяців, а часто – набагато довше. Джерела в Єврейському агентстві (організації, яка обробляє більшу частину запитів) запевняють, що Абрамович не подавав туди прохання. Є ще два способи стати ізраїльським громадянином: через урядове відомство "Натів", яке підтримує відносини з громадами російськомовних євреїв на території колишнього СРСР і в інших частинах світу, а в окремих випадках – безпосередньо через Міністерство внутрішніх справ і Міністерство імміграції та абсорбції", – пояснює видання.

Тим часом у канцелярії міністра внутрішніх справ Ар'є Дері заперечують, що посадовець щось знає про прохання Абрамовича щодо громадянства. Малоймовірно, що без відома міністра цей процес міг завершитися так швидко, акцентує увагу ізраїльська газета. Якщо на цьому тижні Абрамович дійсно отримав громадянство після прибуття, як повідомляли ізраїльські ЗМІ, то він запустив цей процес кілька місяців тому, розмірковує автор статті.

За словами одного високопоставленого джерела, Абрамович майже напевно вже багато років є громадянином Ізраїлю. У минулому десятилітті кілька російських олігархів єврейського походження отримали ізраїльське громадянство за приватною домовленістю з канцелярією міністра внутрішніх справ. Щоб отримати громадянство, потрібно пожертвувати не менше 1 млн доларів якійсь ізраїльській організації,

– зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, наприкінці травня ЗМІ повідомляли, що Абрамовичу не продовжили британську візу, через що той не зміг бути присутнім на фіналі Кубка Англії, де його "Челсі" розгромив "Манчестер Юнайтед".