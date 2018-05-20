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Абрамович залишився без британської візи, – ЗМІ

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Роман Абрамович
Роман Абрамович / Getty images

Відомому російському мільярдеру та власнику англійського футбольного клубу "Челсі" Роману Абрамовичу не продовжили британську візу.

Про це пише видання The Bell з посиланням на знайомих російського олігарха та джерела з його оточення.

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Йдеться про те, що кілька тижнів тому в Абрамовича закінчились британська віза інвестора, а нову бізнесменові не видали.

Через це він 19 травня не зміг бути присутнім на фіналі Кубка Англії, де його "Челсі" розгромило "Манчестер Юнайтед".

Одне з джерел в оточенні Абрамовича стверджує, що офіційної відмови у видачі нової візи він не отримував, а влада Великобританії продовжує розглядати документи бізнесмена.

Офіційний представник російського олігарха відмовився коментувати повідомлення про проблеми Абрамовича з британською візою.

До слова, на початку лютого Роману Абрамовичу відмовили у наданні дозволу на проживання у Швейцарії.

Теги: Новини Росії Великобританія
Джерело: 24 Канал
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