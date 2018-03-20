Чому Великобританія не вводить санкцій проти російських олігархів: названо причину

Насправді Путін би хотів, щоб активи олігархів повернулися з Великобританії в Росію. Лондон міг би одразу вдатися до санкцій щодо капіталів росіян через отруєння колишнього російського розвідника Скрипаля. Але треба спокійно зважити наслідки таких дій.

Про це сайту "24" розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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У Великій Британії є впливи на російські активи. Але спочатку треба мати консолідовану позицію зі своїми партнерами – США, Францією, Німеччиною. Заходу не потрібно, щоб ці гроші перейшли, приміром, у Китай. Від цього буде тільки пряма користь Путіну. Фінансову систему Великобританії треба підготувати,

– зауважує Димов.

Експерт наголошує: Росія набагато менше залежить від зовнішніх фондових ринків. Треба спокійно зважити наслідки можливих санкцій проти російських олігархів. Тому що Путін хотів би, щоб Абрамович не в британський футбольний клуб Челсі вкладав капітали, а в РФ. Путін зацікавлений в консолідації капіталів олігархів, щоб серед них не було хитань. І Захід робить усе правильно зараз, не поспішаючи з цим рішенням. Британія – потужний фінансовий центр, але вони не хочуть обвалу.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.