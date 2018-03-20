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Почему Великобритания не вводит санкции против российских олигархов: названа причина

315 Читати новину українською
Это выгодно Путину?
Это выгодно Путину? / DW

На самом деле Путин хотел бы, чтобы активы олигархов вернулись из Великобритании в Россию. Лондон мог бы сразу прибегнуть к санкциям в отношении капиталов россиян из-за отравления бывшего российского разведчика Скрипаля. Но надо спокойно взвесить последствия таких действий.

Об этом сайту "24" рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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У Великобритании есть влияние на российские активы. Но сначала надо иметь консолидированную позицию со своими партнерами – США, Францией, Германией. Западу не нужно, чтобы эти деньги перешли, к примеру, в Китай. От этого будет только прямая польза Путину. Финансовую систему Великобритании надо подготовить,
– говорит Дымов.

Эксперт подчеркивает: Россия намного меньше зависит от внешних фондовых рынков. Надо спокойно взвесить последствия возможных санкций против российских олигархов. Потому что Путин хотел бы, чтобы Абрамович не в британский футбольный клуб Челси вкладывал капиталы, а в РФ. Путин заинтересован в консолидации капиталов олигархов, чтобы среди них не было шатаний. И Запад делает все правильно сейчас, не спеша с этим решением. Британия – мощный финансовый центр, но они не хотят обвала.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Владимир Путин Отравление Сергея Скрипаля Санкции
Источник: 24 Канал
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