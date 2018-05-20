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Абрамович остался без британской визы, – СМИ

14 Читати новину українською
Роман Абрамович
Роман Абрамович / Getty images

Известному российскому миллиардеру и владельцу английского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу не продлили британскую визу.

Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на знакомых российского олигарха и источники из его окружения.

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Речь идет о том, что несколько недель назад у Абрамовича закончилась британская виза инвестора, а новую бизнесмену не выдали.

Из-за этого он 19 мая не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его "Челси" разгромило "Манчестер Юнайтед".

Один из источников в окружении Абрамовича утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы он не получал, а власти Великобритании продолжают рассматривать документы бизнесмена.

Официальный представитель российского олигарха отказался комментировать сообщения о проблемах Абрамовича с британской визой.

К слову, в начале февраля Роману Абрамовичу отказали в предоставлении разрешения на проживание в Швейцарии.

Теги: Великобритания Новости России
Источник: 24 Канал
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