Абрамович остался без британской визы, – СМИ

Известному российскому миллиардеру и владельцу английского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу не продлили британскую визу.

Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на знакомых российского олигарха и источники из его окружения.

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Речь идет о том, что несколько недель назад у Абрамовича закончилась британская виза инвестора, а новую бизнесмену не выдали.



Из-за этого он 19 мая не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его "Челси" разгромило "Манчестер Юнайтед".



Один из источников в окружении Абрамовича утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы он не получал, а власти Великобритании продолжают рассматривать документы бизнесмена.



Официальный представитель российского олигарха отказался комментировать сообщения о проблемах Абрамовича с британской визой.

К слову, в начале февраля Роману Абрамовичу отказали в предоставлении разрешения на проживание в Швейцарии.