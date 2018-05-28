Абрамович получил новое гражданство, – СМИ

Опальный российский олигарх и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Для этого миллиардер специально прилетел в Тель-Авив на частном самолете.

Об этом сообщает ряд израильских ресурсов.

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Самолет Абрамовича прибыл к первому терминала международного аэропорта. Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях – в помещение, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему было выписано удостоверение нового репатрианта и удостоверение личности. Что касается международного паспорта, то сейчас неясно, получил ли его Абрамович сразу,

– пишет русскоязычное местное издание "Вести".

По информации издания YNet, теперь Абрамович станет самым богатым человеком в Израиле и будет жить в фешенебельном районе Тель-Авива – Неве-Цедек, где он за 100 миллионов шекелей приобрел особняк.

Говорят, на месте этой неприметной стройки скоро будет жить Роман Абрамович. По данным СМИ, он приобрёл этот участок в Тель-Авиве за 28 миллионов долларов и теперь, когда у него проблемы с британской визой, хочет перебраться в Израиль. #TelAviv #Israel pic.twitter.com/50t2YLQJOg — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 May 2018

Кроме того, богач уже открыл в этой стране банковский счет и оформил медицинскую страховку. Также СМИ пишут, что Абрамович здесь уже на протяжении длительного времени инвестирует в компании высокотехнологичного сектора, имеет коммерческую недвижимость и занимается благотворительностью.

В общем Абрамович провел в Израиле около трех часов и после этого он вылетел на своем самолете из аэропорта имени Бен-Гуриона в неизвестном направлении, пишут журналисты.

К слову, по этой информации, то ни министерство внутренних дел, ни Министерство алии и абсорбации, ни представители самого Абрамовича комментариев пока не дают.

Вероятно, Абрамович воспользовался так называемым "Законом о возвращении", согласно которому право на получение израильского гражданства имеет любой еврей.

Напомним, в конце мая СМИ сообщали, что Абрамовичу не продлили британскую визу, из-за чего тот не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его "Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед".