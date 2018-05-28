Абрамович отримав нове громадянство, – ЗМІ

Опальний російський олігарх і власник англійського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович отримав паспорт громадянина Ізраїлю. Для цього мільярдер спеціально прилетів до Тель-Авіва на приватному літаку.

Про це повідомляє низка ізраїльських ресурсів.

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Літак Абрамовича прибув до першого терміналу міжнародного аеропорту. Мільярдер пройшов в термінал на загальних засадах – до приміщення, де оформляють прибулих репатріантів. Там йому було виписано посвідчення нового репатріанта та посвідчення особи. Що стосується міжнародного паспорту, то наразі неясно, чи отримав його Абрамович відразу,

– передає російськомовне місцеве видання "Вести".

За інформацію YNet, тепер Абрамович стане найбагатшою людиною в Ізраїлі та житиме у фешенебельному районі Тель-Авіва – Неве-Цедек, де він за 100 мільйонів шекелів придбав особняк.

Говорят, на месте этой неприметной стройки скоро будет жить Роман Абрамович. По данным СМИ, он приобрёл этот участок в Тель-Авиве за 28 миллионов долларов и теперь, когда у него проблемы с британской визой, хочет перебраться в Израиль. #TelAviv #Israel pic.twitter.com/50t2YLQJOg — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 May 2018

Крім того, багатій вже відкрив у цій країні банківський рахунок і оформив медичну страховку. Також ЗМІ зазанчають, що Абрамович тут уже упродовж тривалого часу інвестує у компанії високотехнологічного сектору, має комерційну нерухомість та займається благодійністю.

Загалом Абрамович провів у Ізраїлі близько трьох годин і після цього він вилетів на своєму літаку з аеропорту імені Бен-Гуріона у невідомому напрямку, пишуть журналісти.

До слова, щодо цієї інформації, то ані міністерство внутрішніх справ, ані міністерство алії та інтеграції, ані представники самого Абрамовича коментарів поки не дають.

Імовірно, Абрамович скористався так званим "Законом про повернення", за яким право на отримання ізраїльського громадянства має будь-який єврей.

Нагадаємо, наприкінці травня ЗМІ повідомляли, що Абрамовичу не продовжили британську візу, через що той не зміг бути присутнім на фіналі Кубка Англії, де його "Челсі" розгромив "Манчестер Юнайтед".