Абромавичус назначил Коржа ответственным по ракетостроению: что о нем известно
Генеральный директор госпредприятия "Укроборонпром" Абромавичус назначил своим заместителем Руслана Коржа. Отныне он будет отвечать за сферы строительства авиационной и ракетной техники.
Главной его задачей будет возродить авиастроительную отрасль Украины как равноправного игрока на глобальном рынке, сообщает "Укроборонпром".
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Основные направления работы Руслана Коржа
Абромавичус уже определил основные направления, которые будут приоритетными в работе его нового заместителя:
- восстановление серийного производство самолетов в Киеве и Харькове;
- определение приоритетных программ по самолетам и двигателям, обеспечение их программного менеджмента и эффективного финансирования;
- провести радикальную трансформацию системы управления предприятиями и их взаимодействия в рамках отрасли;
- создать современную систему продаж и послепродажной поддержки украинской продукции в мире;
- привлечь международных партнеров в ключевые проекты/программы, начать встречную кооперацию в глобальной цепи стоимости;
- нарастить объемы авиаремонта за счет международных и гражданских контрактов, в частности в рамках сотрудничества со странами-членами НАТО.
Что известно о Руслане Корже
Почти вся трудовая деятельность Руслана Коржа связана со сферами транспорта и авиации. В частности, он долгое время работал в компании "Антонов", например, представлял интересы в Великобритании.
Позже перебрался в Россию, где в 2006 году стал председателем совета директоров компании "АЕРОМАР" – крупнейшей в стране компании-поставщика питания для пассажиров авиатранспорта.
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Затем работал в Министерстве экономического развития и торговли на должности заместителя министра.
Интересно, что в декларации, которую Руслан Корж подал при увольнении из министерства, его жена Наталья Корж отмечается гражданкой России. У них также есть сын Константин (гражданин Украины).
В декларации Руслан Корж указал две квартиры в Киеве площадью 59 и 255 квадратных метров, а также две квартиры, два жилых дома и земельный участок в России.
Ездит чиновник на автомобиле Nissan X-Trail 2006 года, за который он заплатил около 80 тысяч гривен. Кроме того, он имеет акции в 4 компаниях:
- ООО "Интермарк Авто";
- ООО "Кобзарь";
- ООО "ЮПРОМЕКС";
- ООО "РВК ИНВЕСТМЕНТС".
В трех компаниях, кроме "Кобзаря", в его собственности есть 95% акций и более, в последней – только 35%.
В целом его семья владеет средствами в почти 170 тысяч гривен, более 350 тысяч долларов, более 31 тысяч евро и более 90 тысяч российских рублей.