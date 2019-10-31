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      Абромавичус назначил Коржа ответственным по ракетостроению: что о нем известно

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      Руслан Корж будет отвечать за ракетостроение в "Укроборонпроме"
      Руслан Корж будет отвечать за ракетостроение в "Укроборонпроме" / delo.ua

      Генеральный директор госпредприятия "Укроборонпром" Абромавичус назначил своим заместителем Руслана Коржа. Отныне он будет отвечать за сферы строительства авиационной и ракетной техники.

      Главной его задачей будет возродить авиастроительную отрасль Украины как равноправного игрока на глобальном рынке, сообщает "Укроборонпром".

      К слову: "Укроборонпром" расторг контракты с главами двух предприятий-спецэкспортеров: детали

      Основные направления работы Руслана Коржа

      Абромавичус уже определил основные направления, которые будут приоритетными в работе его нового заместителя:

      • восстановление серийного производство самолетов в Киеве и Харькове;
      • определение приоритетных программ по самолетам и двигателям, обеспечение их программного менеджмента и эффективного финансирования;
      • провести радикальную трансформацию системы управления предприятиями и их взаимодействия в рамках отрасли;
      • создать современную систему продаж и послепродажной поддержки украинской продукции в мире;
      • привлечь международных партнеров в ключевые проекты/программы, начать встречную кооперацию в глобальной цепи стоимости;
      • нарастить объемы авиаремонта за счет международных и гражданских контрактов, в частности в рамках сотрудничества со странами-членами НАТО.

      Что известно о Руслане Корже

      Почти вся трудовая деятельность Руслана Коржа связана со сферами транспорта и авиации. В частности, он долгое время работал в компании "Антонов", например, представлял интересы в Великобритании.

      Позже перебрался в Россию, где в 2006 году стал председателем совета директоров компании "АЕРОМАР" – крупнейшей в стране компании-поставщика питания для пассажиров авиатранспорта.

      Интересно: Абромавичус назначил себе трех заместителей

      Затем работал в Министерстве экономического развития и торговли на должности заместителя министра.

      Интересно, что в декларации, которую Руслан Корж подал при увольнении из министерства, его жена Наталья Корж отмечается гражданкой России. У них также есть сын Константин (гражданин Украины).

      В декларации Руслан Корж указал две квартиры в Киеве площадью 59 и 255 квадратных метров, а также две квартиры, два жилых дома и земельный участок в России.

      Ездит чиновник на автомобиле Nissan X-Trail 2006 года, за который он заплатил около 80 тысяч гривен. Кроме того, он имеет акции в 4 компаниях:

      • ООО "Интермарк Авто";
      • ООО "Кобзарь";
      • ООО "ЮПРОМЕКС";
      • ООО "РВК ИНВЕСТМЕНТС".

      В трех компаниях, кроме "Кобзаря", в его собственности есть 95% акций и более, в последней – только 35%.

      В целом его семья владеет средствами в почти 170 тысяч гривен, более 350 тысяч долларов, более 31 тысяч евро и более 90 тысяч российских рублей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Укроборонпром авиация Айварас Абромавичус Новости России
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